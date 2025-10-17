Leben retten im Maßstab 1:87

DKMS Donor Center gGmbH

Hamburg

Das Miniatur Wunderland Hamburg bekommt Zuwachs. Eine neue Szene zeigt ab sofort einen DKMS Registrierungsstand: Im Maßstab 1:87, aber mit Botschaft in Lebensgröße.

Zu sehen sind winzige Besucher:innen des Hamburger Fischmarkts, die sich als potenzielle Stammzellspender:innen registrieren. Direkt am roten Miniatur Infostand der DKMS mit zwei Mini-Figuren. Die sind kaum zu übersehen in ihren roten Blutzellkostümen mit Mini-XXL-Wattestäbchen in der Hand. Klingt einzigartig, ist es auch.

Das Modell basiert auf dem echten DKMS Festivalstand, der in diesem Sommer unter anderem beim Glücksgefühle Festival am Hockenheimring und beim Deichbrand Festival an der Nordsee im Einsatz war. Dort half auch Lizanne (27) aus Hamburg mit bei den Registrierungen. Sie selbst war als Kind an Blutkrebs erkrankt und konnte dank einer Stammzellspende überleben. Inzwischen ist sie für die DKMS ehrenamtlich unterwegs, registriert auf Festivals, in Schulen und zur Einweihung der DKMS Kulisse auch im Miniatur Wunderland. Letzteres mit besonderem Auftrag: Mithilfe von Modellbauerin Theresa darf sie die Mini Figuren einbauen. "Dass ich die kleine DKMS Szene ins Miniatur Wunderland einsetzen darf, bedeutet mir sehr viel. Ich habe dank einer Stammzellspende überlebt und möchte nun helfen, dass noch viele andere diese Chance bekommen."

Mit dieser besonderen Geste unterstützt das Miniatur Wunderland die DKMS auf kleine und zugleich riesige Art und Weise. Gerrit und Frederik Braun, Gründer des Miniatur Wunderlands bringen es auf den Punkt "Hinter jeder Registrierung steckt die Hoffnung auf ein neues Leben. Alle 12 Minuten erkrankt in Deutschland ein Mensch an Blutkrebs, weltweit sogar alle 27 Sekunden. Deshalb wollen wir aufmerksam machen, wie einfach es sein kann, zu helfen."

Aktuell sucht unter anderem Kathrin aus Hamburg, eine lebensfrohe junge Frau, dringend nach ihrem passenden Match. Ihr Schicksal zeigt, wie wichtig es ist, dass sich möglichst viele Menschen registrieren lassen. Damit Besucher:innen des Miniatur Wunderlandes direkt mithelfen können, gibt es nach der Szenen-Einsetzung noch die Chance auf eine Registrierung in echt und Originalgröße vor Ort. Mithilfe von drei Wattestäbchen wird ein Wangenabstrich gemacht, einige Fragen beantwortet und schon kann das Set ans DKMS Labor gesendet werden. Wer nicht vor Ort ist, kann sich zu jeder Zeit auch online ein Set einfach und kostenlos nach Hause bestellen, unter dkms.de/registrieren.

Das Miniatur Wunderland zeigt, wie groß ein kleines Zeichen der Solidarität sein kann. Und wie jeder Beitrag zählt, egal in welchem Maßstab.

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

