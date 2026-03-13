rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

rbb-exklusiv: Kiesewetter (CDU): Die Ukraine muss unsere erste Priorität bleiben

Berlin (ots)

Der CDU-Außenexperte Roderich Kiesewetter mahnt, im laufenden Iran-Krieg die Ukraine nicht aus dem Blick zu verlieren.

Er sagte am Freitagmorgen im rbb24 Inforadio, die USA hätten die Seiten gewechselt und setzten die Ukraine immer mehr unter Druck. Deshalb brauche sie mehr Hilfe von Deutschland.

"Erstens, die Ausbildung an Taurus-Marschflugkörpern und diese dann auch zu liefern. Mit diesen Systemen können Lagerstätten und Fabriken zerstört werden, die Drohnen herstellen. Zweitens, die russische Schattenflotte aufhalten und drittens könnten wir mithelfen, für die Westukraine eine Flugverbotszone zu organisieren." So könnten unbemannte Flugkörper abgeschossen werden.

Ganz wichtig sei es, so Kiesewetter, zu zeigen, "dass wir in der Rüstungsindustrie mehr tun, als nur Luftabwehrraketen zu liefern."

Dass die USA angekündigt haben, die Öl-Sanktionen gegen Russland vorübergehend zu lockern, kritisierte Kiesewetter, weil "Russland dadurch wieder richtig Geld verdient. (...) Und damit gerät die Ukraine immer mehr unter Druck, wenn wir nicht gegensteuern."

Das Interview zum Nachhören:

https://ots.de/u5Z1Y6

Original-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuell