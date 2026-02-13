PRESSEPORTAL Presseportal Logo

SPD-Verteidigungspolitiker Nils Schmid: Transatlantisches Verhältnis "unverändert stabil in den Grundlagen"

Berlin (ots)

Kurz vor Beginn der Münchner Sicherheitskonferenz hat der parlamentarische Staatssekretär im Verteidigungsministerium, Nils Schmid (SPD), das transatlantische Verhältnis als "unverändert stabil in den Grundlagen" bezeichnet.

Im rbb24 Inforadio räumte Schmid am Freitag ein: "Allerdings gab es einige Anspannungen, ich denke zuletzt an die Debatte um Grönland (...). Aber für uns als Sicherheitspolitiker ist entscheidend, dass auch die aktuelle amerikanische Regierung hinter den Grundsätzen der NATO und hinter den Grundsätzen der transatlantischen Zusammenarbeit für die Sicherheit Europas steht, inklusive des amerikanischen nuklearen Schutzschirms."

Er nehme US-Außenminister Marco Rubio dessen Äußerung zum US-Verhältnis mit Europa ab: "Ja, das ist auch in verschiedenen Dokumenten der Trump-Regierung nochmal betont worden."

Schmid sagte weiter, man müsse davon ausgehen, dass Trump etwas weniger freundlich und deutlich direkter das einfordere, was Vorgängerregierungen auch schon getan hätten, nämlich eine höhere europäische Verantwortung für die Sicherheit. "Das ist völlig nachvollziehbar und wir haben ja in den letzten Jahren gerade in Deutschland darauf sehr entschieden reagiert, zuletzt mit (...) der deutlichen Erhöhung unserer Verteidigungsausgaben."

Pressekontakt:

Rundfunk Berlin-Brandenburg
rbb24 Inforadio
Chef/Chefin vom Dienst
Tel.: 030 - 97993 - 37400
info@inforadio.de

