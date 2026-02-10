rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

Justizsenatorin Badenberg sieht neue Dimension bei Bandenkriminalität in Berlin

Berlins Justizsenatorin Felor Badenberg (CDU) sieht eine neue Dimension der organisierten Kriminalität in der Hauptstadt.

Badenberg sagte am Dienstag im rbb24 Inforadio, "wir sehen, dass sowohl qualitativ als auch quantitativ eine neue Bedrohungslage entstanden ist. Wir sehen inzwischen rivalisierende Banden, die auf Berlins Straßen sichtbar Gewalt einsetzen, sei es durch Handgranatenwürfe in Lokale, sei es durch Schüsse auf Menschen und Fahrzeuge oder auch Gebäude." Laut Badenberg sollen damit Menschen eingeschüchtert werden. In letzter Zeit seien vor allem Gewerbebetreibende betroffen.

Badenberg verwies darauf, dass die Polizei seit November mit einer speziellen Ermittlungsgruppe gegen organisierte Kriminalität vorgeht. Die Ermittler brauchten aber mehr Möglichkeiten, die Strukturen aufzuklären. "Wir müssen uns vielmehr mit den Täterstrukturen auseinandersetzen, wir müssen die Hintermänner aufklären. Und da kommt man natürlich nur dann hin, wenn man ausreichend Aufklärungsinstrumente an die Hand bekommt."

Laut Badenberg müssten Polizei und Staatsanwaltschaft auch in die Lage versetzt werden, die bei Ermittlungen gefundenen riesigen Datenmengen schneller auszuwerten. So könnten die handelnden Personen schneller identifiziert werden. "Da müssen wir insbesondere auch Aufklärungstools wie die Künstliche Intelligenz einsetzen."

