PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

Justizsenatorin Badenberg sieht neue Dimension bei Bandenkriminalität in Berlin

Berlin (ots)

Berlins Justizsenatorin Felor Badenberg (CDU) sieht eine neue Dimension der organisierten Kriminalität in der Hauptstadt.

Badenberg sagte am Dienstag im rbb24 Inforadio, "wir sehen, dass sowohl qualitativ als auch quantitativ eine neue Bedrohungslage entstanden ist. Wir sehen inzwischen rivalisierende Banden, die auf Berlins Straßen sichtbar Gewalt einsetzen, sei es durch Handgranatenwürfe in Lokale, sei es durch Schüsse auf Menschen und Fahrzeuge oder auch Gebäude." Laut Badenberg sollen damit Menschen eingeschüchtert werden. In letzter Zeit seien vor allem Gewerbebetreibende betroffen.

Badenberg verwies darauf, dass die Polizei seit November mit einer speziellen Ermittlungsgruppe gegen organisierte Kriminalität vorgeht. Die Ermittler brauchten aber mehr Möglichkeiten, die Strukturen aufzuklären. "Wir müssen uns vielmehr mit den Täterstrukturen auseinandersetzen, wir müssen die Hintermänner aufklären. Und da kommt man natürlich nur dann hin, wenn man ausreichend Aufklärungsinstrumente an die Hand bekommt."

Laut Badenberg müssten Polizei und Staatsanwaltschaft auch in die Lage versetzt werden, die bei Ermittlungen gefundenen riesigen Datenmengen schneller auszuwerten. So könnten die handelnden Personen schneller identifiziert werden. "Da müssen wir insbesondere auch Aufklärungstools wie die Künstliche Intelligenz einsetzen."

Das Interview können Sie hier hören: https://ots.de/XPb8Bl

Pressekontakt:

Rundfunk Berlin-Brandenburg
rbb24 Inforadio
Chef/Chefin vom Dienst
Tel.: 030 - 97993 - 37400
Mail: info@inforadio.de

Original-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg
Weitere Storys: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg
Alle Storys Alle
  • 09.02.2026 – 08:39

    Wiese verteidigt SPD-Pläne zur Sozialfinanzierung

    Berlin (ots) - Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Dirk Wiese, hat den Vorschlag seiner Partei verteidigt, die Finanzierung von Sozialleistungen grundlegend zu verändern. Wiese sagte am Montag im rbb24 Inforadio, nötig seien Strukturreformen. Dazu gehöre, die Einnahmen des Sozialsystems auf eine breitere Grundlage zu stellen. "Es geht nicht darum, dass man, ich sag es mal so, einseitig ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 05:00

    Häusliche Gewalt: Die meisten Verfahren werden eingestellt

    Berlin (ots) - Die meisten Verfahren wegen familiärer Gewalt und Partnerschaftsgewalt in Berlin und Brandenburg werden eingestellt. Das geht aus Daten hervor, die der Redaktion rbb24 Recherche von der Staatsanwaltschaft Berlin und der Generalstaatsanwaltschaft Brandenburg übermittelt wurden. Die Daten zeigen, dass die Zahl der Ermittlungsverfahren im Bereich Häusliche Gewalt in Berlin seit 2021 stetig angestiegen ist: ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 10:08

    Ver.di-Verhandlungsführer Canyurt sieht Arbeitgeberseite für Streiks im ÖPNV verantwortlich

    Berlin (ots) - Bundesweite Warnstreiks legen seit Montagmorgen vielerorts den öffentlichen Nahverkehr lahm. Der Verhandlungsführer von ver.di für die Tarifrunde bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG), Serat Canyurt, sagte rbb24 Inforadio, die Gewerkschaft würde den Konflikt lieber am Verhandlungstisch lösen. Dazu seien die Arbeitgeber aber bislang nicht bereit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren