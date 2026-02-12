rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

Kulturstaatsminister Weimer bekräftigt Pläne für stärkere Filmförderung

Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (parteilos) hat anlässlich der Berlinale die Pläne für eine deutlich stärkere Filmförderung bekräftigt.

Weimer wies am Donnerstag im rbb24 Inforadio darauf hin, dass Bund und Länder viel dafür tun, die Filmbranche zu unterstützen. "Es war so, dass die Filmbranche in einer echten Krise steckte." Es habe Arbeitsplatzabbau geherrscht, Aufträge seien ausgeblieben, die Filmstandorte Babelsberg und Bavaria hätten stillgestanden, so Weimer. "Deswegen kommt jetzt der Filmbooster, und das bedeutet eine Verdopplung der staatlichen Gelder." Mit der kulturellen Filmförderung des Bundes kämen 310 Millionen Euro zusammen.

Allerdings sei nicht nur der Staat gefragt, betonte der Kulturstaatssekretär: "Wir wollen auch, dass die großen Privaten, die Streamer, die Plattformen, die Sender, jetzt investieren, wie sie es noch nie in Deutschland getan haben." Dazu diene das Filmförderungsgesetz, so Weimer: "Wir erwarten, dass im Rahmen dieser Neuregelung in den nächsten fünf Jahren 15 Milliarden Euro in den deutschen Film investiert werden."

