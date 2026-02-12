PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

Kulturstaatsminister Weimer bekräftigt Pläne für stärkere Filmförderung

Berlin (ots)

Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (parteilos) hat anlässlich der Berlinale die Pläne für eine deutlich stärkere Filmförderung bekräftigt.

Weimer wies am Donnerstag im rbb24 Inforadio darauf hin, dass Bund und Länder viel dafür tun, die Filmbranche zu unterstützen. "Es war so, dass die Filmbranche in einer echten Krise steckte." Es habe Arbeitsplatzabbau geherrscht, Aufträge seien ausgeblieben, die Filmstandorte Babelsberg und Bavaria hätten stillgestanden, so Weimer. "Deswegen kommt jetzt der Filmbooster, und das bedeutet eine Verdopplung der staatlichen Gelder." Mit der kulturellen Filmförderung des Bundes kämen 310 Millionen Euro zusammen.

Allerdings sei nicht nur der Staat gefragt, betonte der Kulturstaatssekretär: "Wir wollen auch, dass die großen Privaten, die Streamer, die Plattformen, die Sender, jetzt investieren, wie sie es noch nie in Deutschland getan haben." Dazu diene das Filmförderungsgesetz, so Weimer: "Wir erwarten, dass im Rahmen dieser Neuregelung in den nächsten fünf Jahren 15 Milliarden Euro in den deutschen Film investiert werden."

Das ganze Interview können Sie hier hören: Kulturstaatsminister Weimer: "Berlinale des Aufbruchs" | rbb24 Inforadio

Pressekontakt:

Rundfunk Berlin-Brandenburg
rbb24 Inforadio
Chef/Chefin vom Dienst
Tel.: 030 - 97993 - 37400
Mail: info@inforadio.de

Original-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg
Weitere Storys: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg
Alle Storys Alle
  • 12.02.2026 – 05:00

    rbb24 Recherche exklusiv: Tierschützer stellen Strafanzeige gegen Brandenburger Entenmasthof

    Berlin (ots) - Tierschützer des Vereins Animal Rights Watch e.V. (ARIWA) haben Strafanzeige gegen einen Brandenburger Entenmasthof gestellt. Sie werfen den Betreibern des südöstlich von Berlin gelegenen Geflügelhofes schwere Verstöße gegen das Tierschutzgesetz vor. Die Aufnahmen zeigen, wie die Enten von Mitarbeitern zusammengetrieben, dabei mehrfach getreten ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 08:56

    Justizsenatorin Badenberg sieht neue Dimension bei Bandenkriminalität in Berlin

    Berlin (ots) - Berlins Justizsenatorin Felor Badenberg (CDU) sieht eine neue Dimension der organisierten Kriminalität in der Hauptstadt. Badenberg sagte am Dienstag im rbb24 Inforadio, "wir sehen, dass sowohl qualitativ als auch quantitativ eine neue Bedrohungslage entstanden ist. Wir sehen inzwischen rivalisierende Banden, die auf Berlins Straßen sichtbar Gewalt ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 08:39

    Wiese verteidigt SPD-Pläne zur Sozialfinanzierung

    Berlin (ots) - Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Dirk Wiese, hat den Vorschlag seiner Partei verteidigt, die Finanzierung von Sozialleistungen grundlegend zu verändern. Wiese sagte am Montag im rbb24 Inforadio, nötig seien Strukturreformen. Dazu gehöre, die Einnahmen des Sozialsystems auf eine breitere Grundlage zu stellen. "Es geht nicht darum, dass man, ich sag es mal so, einseitig ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren