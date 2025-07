Skoda Auto Deutschland GmbH

Škoda unterstützt die Tour de France Femmes avec Zwift als Hauptpartner und stellt eine Flotte von Elektrofahrzeugen zur Verfügung

Mladá Boleslav (ots)

› Škoda stellt den Organisatoren 32 vollelektrische und Plug-in-Hybridfahrzeuge zur Verfügung – Rennleiterin Marion Rousse wird das Rennen im neuen Enyaq ‚Red Car‘ anführen

› 154 Fahrerinnen und 22 Teams starten zur längsten Ausgabe der Tour de France Femmes avec Zwift und durchqueren Frankreich von Vannes in der Bretagne bis zum Alpenresort Châtel

› Škoda sponsert das Grüne Trikot für die Führende der Punktewertung und feiert sein 130-jähriges Jubiläum mit einer speziellen Trophäe für die Gewinnerin der Punktewertung, die vom Škoda Designteam entworfen wurde

› Škoda unterstützt die Tour der Frauen seit ihrer Gründung im Jahr 2022 als offizieller Hauptpartner und Fahrzeugausstatter

Zum vierten Mal in Folge ist Škoda offizieller Hauptpartner des prestigeträchtigsten Frauen-Radrennens der Welt, der Tour de France Femmes avec Zwift. Vom 26. Juli bis zum 3. August werden insgesamt 154 Fahrerinnen und 22 Teams auf einer Strecke antreten, die länger und anspruchsvoller ist als jemals zuvor: 1.165 Kilometer in neun Etappen, quer durch Frankreich von der Bretagne im Westen bis zu den Alpen im Osten. Die diesjährige Route führt durch das Zentralmassiv bis in die Savoyer Alpen, wobei die Fahrerinnen einen Rekordanstieg mit insgesamt 17.240 Höhenmetern bewältigen müssen. Škoda stellt den Organisatoren eine Flotte von 32 vollelektrischen und Plug-in-Hybridfahrzeugen zur Verfügung. Rennleiterin Marion Rousse wird das Geschehen in ihrem ‚Red Car‘, einem neuen vollelektrischen Enyaq, überwachen. Fans können die aktuellen Ergebnisse und Geschichten hinter den Kulissen auf WeLoveCycling.com verfolgen. Weitere Neuigkeiten und Einblicke über den neuen Club gibt es auch auf dem Instagram-Profil des WLC-Magazins.

Martin Jahn, Škoda Auto Vorstand für Vertrieb und Marketing, sagt: „Wir sind stolz auf unsere langjährige Partnerschaft mit der A.S.O. und darauf, von Beginn an Teil der Tour de France Femmes avec Zwift zu sein. Der Radsport ist seit 130 Jahren ein fester Bestandteil unserer DNA bei Škoda. Diesmal stellen wir eine Flotte bereit, die ausschließlich aus Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeugen besteht. Im vergangenen Jahr wurde die Frauen-Tour zum zweiten Mal in Folge in mehr als 80 Millionen Stunden in sieben europäischen Ländern verfolgt und zog 2,5 Millionen Fans in den sozialen Medien an. Es ist begeisternd, zu erleben, wie der Frauenradsport immer stärkere Aufmerksamkeit gewinnt. Wir bei Škoda freuen uns, ein Teil davon zu sein und über unsere Plattform WeLoveCycling.com mit den Fans in Kontakt zu treten.“

Škoda bei der anspruchsvollsten Radrenntour für Frauen der Geschichte

Die diesjährige Tour de France Femmes avec Zwift wird sowohl hinsichtlich der Distanz als auch der Höhenmeter die bisher anspruchsvollste Ausgabe sein. Škoda unterstützt das Rennen seit seiner Premiere als offizieller Hauptpartner und stellt den Organisatoren in diesem Jahr eine Flotte von 32 elektrifizierten Fahrzeugen zur Verfügung: vollelektrische Enyaq-Modelle und Superb iV mit Plug-in-Hybrid-Antrieb (Škoda Superb Combi 1,5 l TSI PHEV DSG 150 kW (204 PS): Kraftstoffverbrauch (gewichtet kombiniert): 0,4 – 0,5 l/100 km; Stromverbrauch (gewichtet kombiniert): 15,8 – 17,5 kWh/100 km; Kraftstoffverbrauch (bei entladener Batterie): 5,2 – 5,7 l/100 km; CO2-Emissionen (gewichtet kombiniert): 8 – 11 g/km; CO2-Klasse (gewichtet kombiniert): B; CO2-Klasse (bei entladener Batterie): D; Škoda Superb Limousine 1,5 l TSI PHEV DSG 150 kW (204 PS): Kraftstoffverbrauch (gewichtet kombiniert): 0,3 – 0,4 l/100 km; Stromverbrauch (gewichtet kombiniert): 15,5 – 16,9 kWh/100 km; Kraftstoffverbrauch (bei entladener Batterie): 5,1 – 5,6 l/100 km; CO2-Emissionen (gewichtet kombiniert): 8 – 9 g/km; CO2-Klasse (gewichtet kombiniert): B; CO2-Klasse (bei entladener Batterie): C – D). Der neue Enyaq, der speziell mit modernster Kommunikationstechnologie ausgestattet ist, wird als ‚Red Car‘ für Rennleiterin Marion Rousse dienen, die das Geschehen an der Spitze des Pelotons überwachen wird.

Sponsor des Grünen Trikots und Designer der Trophäe der Punktewertung

Škoda ist langjähriger Sponsor des Grünen Trikots für die Führende der Punktewertung und stellt auch die Trophäe für die Gewinnerin der Punktewertung zur Verfügung. Der diesjährige Pokal aus grünem Kristall ist mit einem speziellen Škoda Logo versehen, das an das 130-jährige Firmenjubiläum erinnert. Entworfen wurde die Trophäe von der Škoda Designabteilung.

Mit Sonderfahrzeugen und WeLoveCycling.com verbindet Škoda die Radsportfans

Während des Rennens können Fans ein mobiles Café besuchen, das im vollelektrischen Škoda Elroq eingerichtet ist. Darüber hinaus präsentiert Škoda den Elroq Respectline, der die Kernwerte der Marke – Respekt, Vielfalt und Inklusion – hervorhebt. Fans können auf WeLoveCycling.com das Rennen nachverfolgen und Einblicke hinter die Kulissen genießen. Tipps, Ratschläge und Gewinnspiele ergänzen das Angebot. Aktuelle Informationen werden auch über einen neuen Club auf dem Instagram-Profil der Plattform verfügbar sein.

Radfahren als Teil der Tradition und Zukunft von Škoda

Fahrräder sind seit 130 Jahren mit der Tradition von Škoda verbunden, und die Förderung des Radsports ist nach wie vor einer der Schwerpunkte des Sponsoring-Engagements des Unternehmens. Im vergangenen Jahr verlängerte Škoda seine Partnerschaft mit dem Tour-Veranstalter A.S.O. bis 2028 und unterstützt damit jedes Jahr zahlreiche Spitzenrennen für Männer und Frauen. Die Vereinbarung umfasst große Etappenrennen wie die Tour de France und die Vuelta a España sowie Klassiker wie Paris–Roubaix und Lüttich–Bastogne–Lüttich. Im Mai dieses Jahres gab Škoda bekannt, dass es in den nächsten zwei Saisons Partner von zwei weiteren Flaggschiff-Veranstaltungen der International Cycling Union (UCI) wird: den Mountainbike-Weltmeisterschaften und den Gravel-Weltmeisterschaften. Škoda sponsert auch führende nationale Radsportrennen, darunter L’Etape Czech Republic by Tour de France, Road Classics und den Prima Cup.

