Estland-Rallye: Škoda-Fahrer Robert Virves feiert seinen ersten WRC2-Sieg auf heimischem Boden

› Mit einem Škoda Fabia RS Rally2 von Toksport WRT dominierte das estnische Duo Robert Virves/Jakko Viilo die WRC2 bei der achten Runde der FIA Rallye-Weltmeisterschaft

› Die finnischen Škoda-Teams Mikko Heikkilä/Kristian Temonen (TGS Worldwide) und Lauri Joona/Samu Vaaleri (MS Munaretto) sammeln ebenfalls WRC2-Punkte

› Der ehemalige Škoda Fabia RS Rally2-Fahrer Oliver Solberg feiert seinen ersten WRC-Gesamtsieg

Wie erwartet wurde die Estland-Rallye von Teams aus nordischen Ländern bestimmt. In der WRC2 belegen Fahrer aus Estland und Finnland die ersten sechs Plätze. Der Sieg ging an Robert Virves und seinen Beifahrer Jakko Viilo – es war der erste WRC2-Sieg für das Fabia RS Rally2 Team aus Estland.

Trotz einer Lebensmittelvergiftung gab Robert Virves von Beginn an das Tempo vor. Der 25-Jährige und sein Beifahrer Jakko Viilo erzielten bereits im Shakedown die schnellste Zeit in der WRC2 und übernahmen nach der ersten Wertungsprüfung die Führung in ihrer Kategorie. Mit sieben Bestzeiten in den acht Wertungsprüfungen der ersten Etappe fuhren sie einen Vorsprung von 35,3 Sekunden auf Georg Linnamäe/James Morgan heraus. Das drittplatzierte Team hatte bereits mehr als eine Minute Rückstand. „Es gibt keinen Grund für große Änderungen an unserem Škoda Fabia RS Rally2 für morgen“, sagte Robert Virves nach dem Renntag, bevor er sich in die Obhut der Ärzte begab.

Am nächsten Morgen war Robert Virves wieder voll einsatzfähig. Als erster WRC2-Konkurrent auf der Piste musste sich der FIA-Junioren-Rallye-Weltmeister von 2022 durch den losen Schotter hinter den Rallye-1-Fahrzeugen kämpfen. Das Ergebnis der reduzierten Bodenhaftung auf den blitzschnellen Etappen war ein weniger dominanter Tag in Bezug auf die Etappensiege in der WRC2. Mit einigen Änderungen an der Abstimmung des Škoda Fabia RS Rally2 konnten Robert Virves und Jakko Viilo ihre Führung vor Georg Linnamäe/James Morgan aber erfolgreich verteidigen. Vor den drei Wertungsprüfungen am Sonntag betrug der Abstand zwischen dem ersten und zweiten Platz in der WRC2 immer noch 26,5 Sekunden.

Die letzte Etappe umfasste nur drei Prüfungen mit einer Gesamtlänge von etwas mehr als 60 Kilometern. Doch für die WRC2-Spitzenreiter Robert Virves/Jakko Viilo wurde es alles andere als ein Spaziergang. Und das lag nicht am Regen, der über Tartu niederging und die Wertungsprüfungen noch rutschiger machte. In der ersten Prüfung des Tages kassierte das estnische Duo eine Zehnsekundenstrafe wegen eines Frühstarts. Doch da Georg Linnamäe Schwierigkeiten hatte, sich an die ungewohnten Bedingungen anzupassen, konnte er nur weniger als fünf Sekunden gutmachen. Eine Wertungsprüfung später verpassten die Esten im Toksport WRT Škoda Fabia RS Rally2 eine Kreuzung. Zu Beginn der 24,20 Kilometer langen Power-Stage, die das Finale der Rallye bedeutete, betrug der Vorsprung von Robert Virves und Jakko Viilo nur noch 14,5 Sekunden.

Unbeeindruckt davon gaben sie ein letztes Mal alles und schlugen ihre Rivalen in der Power Stage um 3,9 Sekunden, wodurch der endgültige Abstand 18,4 Sekunden betrug: Robert Virves und Jakko Viilo hatten sich ihren ersten WRC2-Sieg gesichert. Außerdem gewannen sie die WRC2 Challenger-Wertung.

Nachdem Robert Virves/Jakko Viilo und Georg Linnamäe/James Morgan bereits nach dem ersten Tag weit vorne lagen, entwickelte sich dahinter ein spannender Kampf um den dritten Platz in der WRC2. Mit von der Partie waren die Finnen Mikko Heikkilä/Kristian Temonen (TGS Worldwide) im Škoda Fabia RS Rally2. Sie mussten eine 10-Sekunden-Strafe wegen eines Frühstarts aufholen und belegten schließlich den vierten Platz. Ein weiteres finnisches Škoda-Team, Lauri Joona/Samu Vaaleri (MS Munaretto), brachte den sechsten Platz in der WRC2 ins Ziel. Nikolay Gryazin und sein Beifahrer Konstantin Aleksandrov, die vor dem Rennen als Favoriten für die WRC2-Spitze gehandelt wurden, erreichten nach einer Beschädigung der Aufhängung ihres von Toksport WRT eingesetzten Škoda Fabia RS Rally2 nicht das Ziel.

Für die Estland-Rallye tauschte der aktuelle WRC2-Spitzenreiter Oliver Solberg sein übliches Rally2-Auto gegen ein Rally1-Fahrzeug. Der Schwede, der in der vergangenen Saison einen Škoda Fabia RS Rally2 des Teams Toksport WRT auf den zweiten Platz in der Gesamtwertung der WRC2 fuhr, feierte seinen ersten Gesamtsieg in der FIA Rallye-Weltmeisterschaft. Seine direkten Konkurrenten in der WRC2-Gesamtwertung nahmen nicht an der Estland-Rallye teil. Daher ändern sich die Positionen an der Spitze nach der Estland-Rallye nicht. Der Brite Gus Greensmith (Škoda Fabia RS Rally2 des Teams RaceSeven) bleibt auf dem dritten Platz, Roberto Daprà aus Italien (Škoda Fabia RS Rally2 des Delta Rally Team) ist weiterhin Vierter in der Gesamtwertung.

Als nächstes steht im Kalender der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft eine weitere ultraschnelle Veranstaltung auf dem Programm: Die Rallye Finnland (31. Juli bis 3. August 2025), die treffend als „Gravel Grand Prix von Finnland” bezeichnet wird.

Rallye-Nummer: 121,5

Die weichen Schotterstraßen der Estland-Rallye mit ihren langen Geraden ermöglichten sehr hohe Durchschnittsgeschwindigkeiten. Auf der 24,20 Kilometer langen Power Stage „Kääriku“ erzielte das Team Škoda Fabia RS Rally2 mit Mikko Heikkilä/Kristian Temonen mit durchschnittlich 121,5 km/h die höchste Geschwindigkeit in der WRC2.

Estland-Rallye (EST), 17. bis 20. Juli 2025, Ergebnis WRC2

1. Robert Virves/Jakko Viilo (EST/EST), Škoda Fabia RS Rally2, 2:45:18,5 Stunden

2. Georg Linnamäe/James Morgan (EST/GBR), Toyota GR Yaris Rally2, +18,4 Sekunden

3. Roope Korhonen/Anssi Viinikka (FIN/FIN), Toyota GR Yaris Rally2, +49,4 Sekunden

4. Mikko Heikkilä/Kristian Temonen (FIN/FIN), Škoda Fabia RS Rally2, +52,7 Sekunden

5. Romet Jürgenson/Siim Oja (EST/EST), Ford Fiesta Rally2, +1:11,5 Minuten

6. Lauri Joona/Samu Vaaleri (FIN/FIN), Škoda Fabia RS Rally2, +1:36,0 Minuten

WRC2-Gesamtwertung (nach 8 von 14 Veranstaltungen)

1. Oliver Solberg (SWE), Toyota 85 Punkte

2. Yohan Rossel (FRA), Citroën, 82 Punkte

3. Gus Greensmith (GBR), Škoda, 57 Punkte

4. Roberto Daprà (ITA), Škoda, 49 Punkte

