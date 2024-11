ZDF

Florian Kumb leitet ab Januar die neue ZDF-Direktion Audience, seine Vertreterin wird Milena Seyberth

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Dr. Florian Kumb übernimmt zum 1. Januar 2025 die Leitung der neuen Direktion Audience im ZDF. Milena Seyberth wird als Channelmanagerin unter anderem für ZDFneo und ZDFmediathek zuständig sein und ihn vertreten. Der Verwaltungsrat des Senders hat diesen Vorschlägen von Intendant Dr. Norbert Himmler am Freitag, 29. November 2024, in Mainz zugestimmt.

Stratege und Programmkenner Florian Kumb

ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler: "Mit Florian Kumb übernimmt ein ausgezeichneter Programmkenner und Stratege die Leitung der neuen Direktion. Er ist in der Branche bestens vernetzt und verantwortet bereits seit einigen Jahren erfolgreich die Programmplanung des ZDF. Er ist maßgeblich an der Entwicklung und Umsetzung der Strategie 'Ein ZDF für alle' beteiligt und wird in der Geschäftsleitung die Distributionsstrategie des ZDF zukunftsfähig ausrichten."

Florian Kumb leitet seit 2020 die ZDF-Hauptabteilung Programmplanung. In dieser Funktion hat er den Aufbau der neuen Direktion im zurückliegenden Jahr maßgeblich vorbereitet.

Milena Seyberth stärkt den Blick auf jüngere Zielgruppen

Im Bereich von Milena Seyberth liegt die Planung, Distribution und Kommunikation aller fiktionalen und unterhaltenden Programme sowie der jungen Zielgruppen. Mit der Entwicklung von fiktionalen Stoffen und zielgruppenorientierten Inhalten ist Seyberth aufgrund ihrer langjährigen redaktionellen Erfahrung bestens vertraut. Die Entwicklung einer Inhaltestrategie für jüngere Zielgruppen war Schwerpunkt ihrer Tätigkeit als Head of Content für das junge Angebot funk. Zuletzt hat sie als Chefin vom Dienst in der Intendanz unter anderem an der Umsetzung des Strategieprozesses "Ein ZDF für alle" mitgewirkt.

Portfoliosteuerung, Planung und Distribution aus einer Hand

In der Direktion Audience werden künftig kanalübergreifend alle Prozesse der Programmplanung, -distribution und -kommunikation gebündelt und gesteuert. Die dafür bislang zuständigen Bereiche, etwa für das ZDF-Hauptprogramm, die Digitalkanäle, 3sat, die ZDFmediathek und Social Media, werden organisatorisch in einer neuen Direktion zusammengeführt. Hinzu kommen die Aufgabenfelder Programmfinanzen und Produktionscontrolling, die digitale Plattformentwicklung mit "Streaming OS" sowie die Medienforschung.

Die im September 2024 bekannt gegebene Organisationsveränderung ist die Antwort des ZDF auf die Veränderungen der Nutzungsgewohnheiten in der digitalen Sender- und Plattformwelt. In der neuen Direktion Audience werden die bisherigen ZDF-Hauptabteilungen Programmplanung und Digitale Medien, die Koordinationen ZDFneo und 3sat, die programmbezogene Kommunikation sowie die Planungseinheiten von ZDFinfo und ZDFtivi/KiKA zusammengeführt.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell