Zwei DFB-Pokal-Achtelfinale am Mittwoch live im ZDF

Volles Fußball-Programm am Mittwoch, 4. Dezember 2024, im ZDF: Von 17.45 Uhr bis 23.30 Uhr steht das Achtelfinale im DFB-Pokal im Fokus – mit den beiden Live-Spielen 1. FC Köln – Hertha BSC (Anstoß: 18.00 Uhr) und RB Leipzig – Eintracht Frankfurt (Anstoß: 20.45 Uhr) sowie zwei weiteren Achtelfinal-Partien in der Zusammenfassung.

Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein führt die Zuschauerinnen und Zuschauer durch den langen "sportstudio live"-Pokalabend im ZDF. Als Experte ist René Adler mit Analysen und Einschätzungen an diesem zweiten Tag der diesjährigen DFB-Pokal-Achtelfinale gefragt.

Das erste "sportstudio live: DFB-Pokal-Achtelfinale" ab 18.00 Uhr

Am elften Spieltag der Zweiten Fußball-Bundesliga hatten sich die beiden Traditionsvereine vor rund einem Monat zuletzt gegenübergestanden – nun geht es für den 1. FC Köln und Hertha BSC Berlin um den Einzug ins DFB-Pokal-Viertelfinale. Bei ihrem Gastspiel in Berlin konnten die Kölner vor etwas mehr als vier Wochen die damalige Siegesserie der Hertha durch einen 0:1-Auswärtserfolg beenden – jetzt kommt es zum Rückspiel unter Pokalbedingungen. Kommentator Martin Schneider meldet sich ab 18.00 Uhr aus dem Stadion in Köln, für Interviews ist zudem Sven Voss vor Ort. In der Halbzeitpause gegen 18.45 Uhr steht die "heute"-Sendung mit Moderatorin Barbara Hahlweg auf dem ZDF-Programm.

Das zweite "sportstudio live: DFB-Pokal-Achtelfinale" ab 20.45 Uhr

2023 wurde RB Leipzig im Finale gegen Eintracht Frankfurt zum zweiten Mal DFB-Pokalsieger – nun kommt es im Achtelfinale zur Neuauflage des damaligen Endspiels. Aus den bisher 18 Spielen, die beide Teams in Bundesliga und Pokal gegeneinander absolvierten, resultiert bisher eine ausgeglichene Spielstatistik: Fünf Siege, fünf Niederlagen, acht Unentschieden. Wer von beiden wird den Traum von der neuerlichen Reise zum Pokalendspiel nach Berlin mit dem Erreichen des Viertelfinales aufrechterhalten können? Gari Paubandt ist ab 20.45 Uhr Kommentator der zweiten Live-Partie des Abends, für Interviews im Stadion ist Johanna Rüdiger dabei. In der Halbzeitpause meldet sich Dunja Hayali gegen 21.30 Uhr mit dem "heute journal".

Zwei DFB-Pokal-Spiele in der Zusammenfassung

Im Anschluss an die beiden Live-Übertragungen sind Zusammenfassungen dieser Achtelfinale vom Mittwochabend zu sehen: Karlsruher SC – FC Augsburg und VfL Wolfsburg – TSG 1899 Hoffenheim.

Highlights aller DFB-Pokal-Achtelfinale online

Von allen acht Spielen im Achtelfinale des DFB-Pokals (Dienstag und Mittwoch) gibt es immer Zusammenfassungen auf ZDFheute.de und auf sportstudio.de. Zeitnah nach Abpfiff der Pokalspiele können die Highlights der Partien online im Internet und in den Apps abgerufen werden. Bei den Live-Spielen ist in der ZDFmediathek und auf sportstudio.de zudem der Highlightplayer im Einsatz: Die Nutzerinnen und Nutzer können während der Live-Spiele und auch im Nachgang "on demand" einzelne Highlightszenen ansteuern.

Auslosung der DFB-Pokal-Viertelfinale live im ZDF

Die Auslosung der Viertelfinale im DFB-Pokal ist am Sonntag, 15. Dezember 2024, ab 15.45 Uhr im ZDF zu sehen. Umrahmt von den "sportstudio live"-Wintersport-Übertragungen, die an dem Tag von 10.15 bis 18.30 Uhr auf dem ZDF-Programm stehen, meldet sich "Bolzplatz"-Moderatorin Lili Engels aus dem Fußballmuseum in Dortmund zur Ziehung der vier K.o.-Partien. Handball-Nationalspieler Julian Köster wird die Kugeln ziehen.

