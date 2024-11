ZDF

ZDF-Programmhinweis

Dienstag, 24. Dezember 2024, 7.30 Uhr

Tommi Tatze

Mainz (ots)

Bitte aktualisierten Programmtext beachten! Dienstag, 24. Dezember 2024, 7.30 Uhr Tommi Tatze Nach dem Kinderbuch von Julia Donaldson und Axel Scheffler Der Kater Tommi Tatze liebt sein Leben an der Seite des Straßenmusikers Matze. Doch eines Tages bricht sich Matze ein Bein und verschwindet. Für Tommi beginnt ein neues Leben, aber seinen alten Freund kann er nicht vergessen. – Eine rührende Geschichte über eine Freundschaft zwischen Mensch und Katze. Nach den preisgekrönten Vorgängerfilmen wie "Der Grüffelo", "Das Grüffelokind", "Die Schnecke und der Buckelwal", "Zogg" und "Die Schnetts und die Schmoos" wird auch dieses Special von Michael Rose und dem "Magic Light Pictures"-Team in Zusammenarbeit mit dem ZDF und der BBC umgesetzt. In der deutschen Fassung leihen Paula Beer (Erzählerin), Kostja Ullmann (Tommi Tatze), Charly Hübner (Matze), Cosima Ertl (Frau Brille) und Julia Fölster (Moritz) den Hauptfiguren ihre Stimmen. Der Film hat bereits zahlreiche Preise gewonnen: in Spanien den Animac Audience Award, beim New York International Children's Filmfestival den Audience Award, in Kanada den Banff Rockie Award in der Kategorie Vorschule. Außerdem wurde das Special bei den 52. International Emmy Awards in New York City mit einem Award in der Kategorie "Beste Animation für Kinder" ausgezeichnet.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell