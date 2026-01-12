PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Münchener Hypothekenbank eG

Münchener Hypothekenbank verlängert vorzeitig Vorstandsvertrag mit Dr. Holger Horn

München (ots)

Der Aufsichtsrat der Münchener Hypothekenbank hat den Vertrag mit dem Vorstandsvorsitzenden Dr. Holger Horn vorzeitig bis Ende 2032 verlängert.

Dr. Holger Horn gehört dem Vorstand seit 2019 an und ist seit 2023 Vorstandsvorsitzender. In seiner Funktion als CEO verantwortet er die Marktbereiche, Treasury, Revision, Stab, Personal und Unternehmensentwicklung.

Dr. Hermann Starnecker, Vorsitzender des Aufsichtsrats: "Wir freuen uns, die Zusammenarbeit mit Herrn Dr. Horn vorzeitig verlängern zu können und damit langfristig die Weichen für die Münchener Hypothekenbank zu stellen. In volatilen Zeiten konnte die Bank durch seine analytische Expertise und souveräne Führung ihren erfolgreichen Weg fortsetzen."

Dem Vorstand der Münchener Hypothekenbank gehören unverändert an: Dr. Holger Horn, CEO, Ulrich Scheer, CFO, und Markus Wirsen, CRO.

