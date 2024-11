rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

"ARD History: Putin und die Macht" am 16. Dezember im Ersten und in der ARD Mediathek

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Berlin (ots)

Film von Artem Demenok

Wladimir Putin wird im Dezember 1999, vor 25 Jahren, zum Präsidenten. Seitdem ist er der starke Mann Russlands. Die 60-minütige Doku erzählt von den Stationen seiner Karriere, von seinem Weltbild. Das Psychogramm eines Mächtigen. Hier blicken nicht westliche Beobachter auf Putin, sondern Menschen aus Russland. Ein Blick aus der Distanz des Exils. Sie haben ihre Heimat verlassen, um Repressalien zu entgehen.

"Putin und die Macht" ist am Montag, den 16. Dezember, um 23.35 Uhr im Ersten zu sehen und steht nach der Ausstrahlung in der ARD Mediathek zum Abruf.

Am 31. Dezember 1999 erklärt Russlands Präsident Boris Jelzin seinen Rücktritt und begrüßt als seinen Nachfolger einen schmächtig und unscheinbar wirkenden Mann mit schütterem Haar und großen Augen: Wladimir Putin. 25 Jahre ist das her. Mit dieser Inszenierung im Fernsehen steigt Putin zum mächtigsten Mann Russlands auf. Zu einem Autokraten, der das Land nach seinen Vorstellungen und Phobien formt. Und letztlich zu einem Diktator, der Krieg in Europa vom Zaun bricht und die Welt ins Wanken bringt. Aber was hat ihn geprägt? Was hat ihn radikalisiert? Warum sucht er die Konfrontation mit dem Westen? Was treibt den Mann an, der versucht, das Schicksal Europas und sogar der Welt zu bestimmen?

Der Film erzählt nicht Putins Biografie nach, sondern skizziert Putins Psychogramm, lässt die Zuschauerinnen und Zuschauer in sein Denken, in seine Welt eintauchen. Die "Putin-Versteher" in diesem Film sind Menschen mit erlittener Erfahrung des Putin-Systems. Die Schriftsteller Michail Schischkin und Viktor Jerofejew, die Politologen Ekaterina Schulmann und Alexander Baunow, die Historikerin Irina Scherbakowa und die Politaktivistin Alla Gutnikowa blicken auf Putin - aus der scheinbar sicheren Distanz des Exils. Schulmann und Baunow gelten als "Auslandsagenten". Gutnikowa stand ein Jahr lang unter Hausarrest, wurde zu zwei Jahren Strafarbeit verurteilt, konnte aber nach Deutschland fliehen.

"Putin und die Macht" ist eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), des Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) und des Südwestrundfunk (SWR).

Der Film steht ab sofort für angemeldete Journalist:innen im rbb-Presseportal sowie im Laufe des Nachmittags im Vorführraum Das Erste zur Ansicht. Honorarfreie Pressefotos finden Sie auf www.ard-foto.de.

Original-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuell