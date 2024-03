Kölner Stadt-Anzeiger

Rewe-Chef kündigt sinkende Preise an - Milch und Nudeln werden aktuell billiger

Verbraucher dürfen sich Hoffnung machen, dass viele Preise im Lebensmitteleinzelhandel sinken werden. "Beispielsweise sinken die Preise im gesamten Nudelbereich - nicht nur bei Spaghetti", sagte Lionel Souque, Chef der Rewe-Group, im Interview mit dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Samstag-Ausgabe) . Auch Trinkmilch sei billiger geworden, der Preis sei von 1,15 Euro auf 0,99 Euro je Liter gegenüber dem Vorjahr gesunken, so der Rewe-Chef weiter. Einzelne andere Warengruppen profitieren dagegen nicht von Verbilligungen, im Gegenteil, vereinzelt gibt es sogar Teuerungen. "Kakao, Kaffee und Zucker gehen im Preis aktuell hoch. Mit Blick auf das bald bevorstehende Ostergeschäft mit vielen Schokoladenprodukten ist das für den Kunden sicherlich nicht erfreulich. Wir arbeiten deshalb so gut es geht gegen die Teuerungen an ", sagte Souque weiter.

