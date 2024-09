Chrono24

Uhrenwerkstatt von Chrono24 als Meisterbetrieb des Uhrmacherhandwerks zertifiziert

Bild-Infos

Download

Kesselsdorf (ots)

Die Chrono24 Direct GmbH, die renommierte Uhrenwerkstatt des weltweit größten Marktplatzes für Luxusuhren ( Chrono24), hat ein bedeutendes Gütesiegel erhalten: Seit August ist das Unternehmen offiziell als "Zertifizierter Meisterbetrieb des Uhrmacherhandwerks" vom Zentralverband für Uhren, Schmuck und Zeitmesstechnik (Bundesinnungsverband des Uhrmacherhandwerks) anerkannt. Diese Zertifizierung fungiert als markenunabhängiges Qualitätssiegel für Uhrmacherfachbetriebe und bestätigt, dass in Kesselsdorf Reparaturen von hochqualifizierten Uhrmachern und Uhrmachermeistern mit modernster Technik und unter Verwendung von Original-Ersatzteilen durchgeführt werden.

Chrono24-Uhrenwerkstatt prüft Luxusuhren auf Authentizität

Die Chrono24 Direct GmbH spielt eine zentrale Rolle innerhalb der Chrono24-Familie. Unter anderem ist das Unternehmen für den Certified-Service verantwortlich. Certified ermöglicht Käufern, ihre Uhren vor dem Kauf durch Uhrmacher auf Authentizität, Funktionalität und Herkunft überprüfen zu lassen. Der Service umfasst eine Diebstahlprüfung, Echtheitsprüfung und eine Garantie, die durch das "Certified"-Symbol auf der Plattform gekennzeichnet ist. Mit über 60.000 zertifizierbaren Uhren verfügt Chrono24 mittlerweile über das größte Angebot an authentifizierbaren Uhren weltweit. Zudem wickelt die Chrono24 Direct GmbH den Kommissionsverkauf von Uhren ab, ein weiteres wichtiges Segment, das den Nutzern des Marktplatzes zur Verfügung steht.

Am Standort bei Dresden, unweit des deutschen Uhrenmekkas Glashütte, beschäftigt die Chrono24 Direct GmbH insgesamt 13 hochqualifizierte Uhrmacher sowie acht weitere Mitarbeiter. Die Werkstattleitung liegt in den erfahrenen Händen von Christopher Richter, der auf fast zwei Dekaden Expertise in der Uhrmacherei zurückblicken kann. Die Geschäftsführung der Chrono24 Direct GmbH wird von Patrick Schocher verantwortet.

"Die Auszeichnung als 'Zertifizierter Meisterbetrieb des Uhrmacherhandwerks' ist für uns eine besondere Ehre und Bestätigung unserer kontinuierlichen Bemühungen um höchste Qualität und Präzision", sagt Patrick Schocher, Geschäftsführer der Chrono24 Direct GmbH. "Sie motiviert uns, unseren hohen Standard in der Uhrmacherkunst weiter zu pflegen und kontinuierlich zu verbessern."

Hochauflösendes Bildmaterial zur Meldung steht unter diesem Link bereit.

Über Chrono24

"Chrono24 - The World's Watch Market" ist seit 2003 der globale Online-Marktplatz für Luxusuhren. Mit über 560.000 Uhren von über 3.000 Händlern und 30.000 Privatverkäufern in mehr als 120 Ländern erreicht das Portal mehr als neun Millionen Unique Visitors pro Monat. Chrono24 bietet mit einem großen kombinierten weltweiten Angebot an neuen, gebrauchten und Vintage-Uhren ein umfassendes Serviceportfolio. Dies ermöglicht es Käufern und Verkäufern, ihre Transaktionen in einer vertrauenswürdigen Umgebung abzuwickeln. Chrono24 beschäftigt mehr als 500 Mitarbeiter in seinen Büros in Deutschland (Karlsruhe und Berlin), New York, Miami, Tokio, Hongkong und weiteren Standorten.

Original-Content von: Chrono24, übermittelt durch news aktuell