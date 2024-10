Sky Deutschland

Holocaust-Film startet: "The Zone of Interest" jetzt bei Sky und WOW, weiterhin ist auch die Sky Serie "The Tattooist of Auschwitz" abrufbar

Das zweifach Oscar-prämierte Drama "The Zone of Interest" mit Sandra Hüller und Christian Friedel startet am 3. Oktober auf Sky und WOW

Der Film von Jonathan Glazer über den Kommandanten des Lagers von Auschwitz war deutschlandweit einer der erfolgreichsten Kinofilme des Jahres

Die Sky Original Serie "The Tattooist of Auschwitz", inspiriert durch die wahre Geschichte von Lali und Gita Sokolov, die sich im Konzentrationslager Auschwitz kennen lernten, weiter auf Sky und mit WOW abrufbar

2. Oktober 2024 - Mit seinem erschütternd nüchternen Film über den Kommandanten des Konzentrationslagers von Auschwitz überraschte und faszinierte Jonathan Glazer das Publikum auf der ganzen Welt. Das komplett in deutscher Sprache gedrehte Kammerspiel "The Zone of Interest", das die Gräuel des NS-Terrors nur über die Tonspur vermittelt, wurde nicht nur mit zwei Oscars ausgezeichnet, sondern lockte auch über 800.000 Zuschauer allein in die deutschen Kinos. Es wurde zu einem der erfolgreichsten Kinofilme des laufenden Jahres. Jetzt startet "The Zone of Interest" am 3. Oktober bereits exklusiv bei Sky und dem Streaming-Dienst WOW.

Weiter ist auch die Sky Original Serie "The Tattooist of Auschwitz" bei Sky und mit WOW abrufbar. Sie versucht dem Holocaust über die Geschichte einer unglaublichen Liebe inmitten des Todeslagers zu begegnen. Jonah Hauer-King und Anna Próchniak bringen mit ihren emotionalen Darstellungen von Lali und Gita ebenso viel Gefühl in die Geschichte wie die vielfältige Musik von Hans Zimmer und Kara Talve, die zusammen mit dem Komponistenkollektiv Bleeding Fingers Music und Walter Afanasieff auch den Song "Love Will Survive" komponiert haben, den Musikikone Barbra Streisand für die Schlusstitel aufgenommen hat.

Über "The Zone of Interest"

Regisseur und Drehbuchautor Jonathan Glazer ("Under the Skin - Tödliche Verführung", "The Fall") ließ sich für den Film von dem gleichnamigen Buch des verstorbenen Autors Martin Amis inspirieren. Sein Film beleuchtet die Schrecken des Holocaust aus der Perspektive von Rudolf und Hedwig Höß, dem Kommandanten von Auschwitz und seiner Familie, die in ihrem Bilderbuchheim Mauer an Mauer mit dem Vernichtungslager ein äußerst privilegiertes Leben führen.

Rudolf Höß wird portraitiert von Christian Friedel ("Das weiße Band", "Elser - Er hätte die Welt verändert"). In der Rolle von Höß' Frau Hedwig brilliert Sandra Hüller ("Anatomie eines Falls"). Das Produktionsdesign stammt von Chris Oddy ("Under the Skin - Tödliche Verführung"), Kameramann ist der vielfach preisgekrönte DOP Lukasz Zal ("Ida", "Cold War - Der Breitengrad der Liebe"). Der Film wurde an Originalschauplätzen in Polen gedreht. Bei der diesjährigen Oscarverleihung wurde der Film als "Bester internationaler Film" ausgezeichnet. Außerdem erhielt das meisterhaft verstörende Sounddesign von Tarn Willers und Johnnie Burn den Oscar in der Kategorie "Bester Ton".

Über "The Tattooist of Auschwitz"

"The Tattooist of Auschwitz" ist die Geschichte des slowakischen, jüdischen Mannes Lali (Jonah Hauer-King), der 1942 nach Auschwitz-Birkenau deportiert wurde, dem Konzentrationslager, in dem über eine Million Juden während des Holocausts ermordet wurden.

Kurz nach seiner Ankunft wird er zu einem der Tätowierer ernannt, der die Aufgabe hat, den Mitgefangenen Identifikationsnummern auf den Arm zu stechen. Dabei lernt er eines Tages Gita (Anna Próchniak) kennen und es entsteht eine Liebe, die dem Schrecken um sie herum zu trotzen versucht. Und so beginnt eine mutige und unvergessliche Geschichte. Unter ständiger Bewachung durch den unberechenbaren Nazi-SS-Offizier Stefan Baretzki (Jonas Nay) sind Lali und Gita fest entschlossen, sich gegenseitig am Leben zu erhalten.

Etwa 60 Jahre später trifft der 80-jährige Lali (Harvey Keitel) die junge Schriftstellerin Heather Morris (Melanie Lynskey). Der kürzlich verwitwete Lali findet den Mut, der Welt seine Geschichte zu erzählen. Indem er Heather seine Geschichte anvertraut, wird der 80-jährige Lali mit den traumatischen Geistern seiner Jugend konfrontiert und durchlebt noch einmal die Erinnerung daran, wie er sich an dem schrecklichsten Ort verliebte.

Ausstrahlung:

"The Zone of Interest" am 3. Oktober um 20.15 Uhr Sky Cinema Premiere sowie auf Sky und mit WOW abrufbar. "The Tattooist of Auschwitz" jederzeit auf Sky und mit WOW abrufbar.

