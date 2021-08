rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

rbb-exklusiv: Brandenburgs Innenminister Stübgen für Aufnahme afghanischer Flüchtlinge

Berlin (ots)

Brandenburg kann nach Einschätzung von Innenminister Michael Stübgen (CDU) auch langfristig afghanische Flüchtlinge aufnehmen.

Stübgen sagte am Donnerstag im Inforadio vom rbb, er könne aber keine konkreten Zahlen nennen. Das sei mit den Innenministern der anderen Bundesländer am Mittwoch so verabredet worden. "Entscheidend ist, dass der Bund jetzt sagt, was machen wir. (...) Und ich habe für Brandenburg im Namen der ganzen Landesregierung natürlich unsere Aufnahmebereitschaft signalisiert und wir wissen auch, dass wir Kapazitäten haben."

Zunächst sei es wichtig, die Hilfe für die Ortskräfte zu organisieren, die nun aus Afghanistan ausgeflogen würden. Brandenburg werde im Laufe des Tages gut 100 Personen in der Erstaufnahmeeinrichtung in Doberlug-Kirchhain (Elbe-Elster) unterbringen. Sie würden bis Dienstag (24.8) bleiben und dann auf andere Bundesländer verteilt. "Wir müssen damit rechnen, dass es sich um teilweise schwersttraumatisierte Menschen handelt. Sie haben in den letzten Tagen und Wochen Dinge erlebt, die wir uns gar nicht vorstellen können." Jetzt müssten die Menschen erstmal zur Ruhe kommen können.

Stübgen erklärte, die Bundesregierung und die internationale Gemeinschaft müssten sich auf Flüchtlingswellen vorbereiten. "Sie werden zunächst in den Nachbarländern aufschlagen und hier ist es von entscheidender Bedeutung - das ist aber nicht Sache der Klärung, die die Innenminister machen können - dass EU und UNHCR sehr schnell Aufnahmekapazitäten, Auffanglager heimatnah für die Flüchtlinge bereitstellen können."

