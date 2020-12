ZDFinfo

ZDFinfo-Programmänderung Woche 53/20 Sonntag, 27.12. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.25 Prostitution in der DDR - Sozialismus, Stasi, Sex Deutschland 2019 6.05 Am Todesstreifen: DDR-Grenzer erzählen Deutschland 2020 6.50 Das Deutschland-Duell - BRD gegen DDR Deutschland 2019 7.35 Time Scanners: Geheimnisse in 3D Die Pyramiden Großbritannien 2017 8.20 Time Scanners: Geheimnisse in 3D Machu Picchu Großbritannien 2017 9.05 Time Scanners: Geheimnisse in 3D St. Paul's Cathedral Großbritannien 2017 9.48 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 9.50 Terra X Die Vermessung der Erde Von der Nebra-Scheibe bis zum GPS Deutschland 2019 10.35 Terra X Die Vermessung der Erde Von Kolumbus bis ins All Deutschland 2019 11.20 Terra X Leonardo da Vinci - Was erfand er wirklich? Deutschland 2018 12.05 Terra X Superbauten 2 - Wettlauf zum Himmel Deutschland 2012 12.50 Terra X Superbauten 2 - Wahnsinn und Visionen Deutschland 2012 (weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 17.20 Die Brücken von Paris - Baukunst über der Seine Frankreich 2020 (weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 20.55 Terra X Superbauten 2 - Wettlauf zum Himmel Deutschland 2012 21.40 Terra X Superbauten 2 - Wahnsinn und Visionen Deutschland 2012 22.25 Terra X Superbauten 2 - Säulen für die Ewigkeit Deutschland 2012 23.05 Terra X Der Wormser Wunderbau 1000 Jahre Kaiserdom Deutschland 2018 23.50 Vom Dunkel ins Licht - Die Erfindung der Gotik Frankreich 2019 0.35 Da Vinci Code an der Loire Das Geheimnis von Schloss Chambord Deutschland 2019 1.20 Der Louvre - Das Weltwunder von Paris Frankreich 2019 2.00 Geheimes Paris - Monumente, Macht, Magie Frankreich 2017 2.50 Die Brücken von Paris - Baukunst über der Seine Frankreich 2020 3.35 Der Élysée-Palast - Pomp und Politik Frankreich 2019 (weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen) Montag, 28.12. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 0.40 heute journal 1.10 Zauber, Hexen, Heilsversprechen Deutschland auf Sinnsuche Deutschland 2020 1.55 Brennpunkt Deutschland Dortmund, Nordstadt Deutschland 2020 2.40 Brennpunkt Deutschland Hannover, Mühlenberg Deutschland 2020 3.25 Die innere Unsicherheit - Wenn Bürger Streife gehen Deutschland 2019 4.10 Die Paten von der Ruhr - Mafia-Paradies Deutschland Deutschland 2018 4.55 Die Geheimnisse der Russenmafia Gewalt, Geschäft, Gefängnis Deutschland 2019 Dienstag, 29.12. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.40 Building Star Trek Die Erfolgsgeschichte einer Serie Kanada 2016 7.05 Die Science-Fiction-Propheten Jules Verne: Visionär der Moderne USA 2011 7.50 Die Science-Fiction-Propheten Robert A. Heinlein: Starship Troopers USA 2011 8.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.35 Die Science-Fiction-Propheten Isaac Asimov: Roboter und galaktische Imperien USA 2011 (weiterer Ablauf ab 9.15 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Terra X Eine kurze Geschichte über ... Das Mittelalter Deutschland 2020 23.10 Mysterien des Mittelalters Die Totenschädel von Dornach Großbritannien 2017 23.55 Mysterien des Mittelalters Die Schlacht am Jordan Großbritannien 2017 0.35 Terra X Die Welt der Ritter Männer in Eisen Deutschland 2014 1.20 Terra X Die Welt der Ritter Für Ruhm und Ehre Deutschland 2014 2.05 Terra X Die Welt der Ritter Die Letzten ihrer Art Deutschland 2014 2.50 Terra X Ein Tag im Mittelalter Deutschland 2016 3.35 Burgen - Mythos und Wahrheit Feste Mauern Deutschland 2019 4.20 Burgen - Mythos und Wahrheit Die Zeit der Ritter Deutschland 2019

