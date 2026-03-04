Sporthilfe

Para-Ski-Legende Gerd Schönfelder im Sporthilfe-Interview: "Das werden sehr gute Paralympics für uns"

Frankfurt am Main (ots)

Der 16-fache Paralympicssieger rechnet vor allem Forster und Rieder Medaillen-Chancen aus / Plädoyer für Olympische und Paralympische Spiele in Deutschland / 50 Jahre Winter-Paralympics: Entwicklung der Sporthilfe-Förderung

Für Gerd Schönfelder, erfolgreichster Para-Wintersportler der Geschichte, überwiegt die Vorfreude auf die Paralympischen Winterspiele in Mailand Cortina. "Bei den Olympischen Spielen wurde viel bemängelt, dass die Sportstätten zu verstreut waren und dadurch kein richtiges olympisches Flair aufkam. Ich glaube nicht, dass das bei den Paralympics ein Problem sein wird. Für uns ist das einfach mit Abstand das größte Event, und unsere Chance ins Rampenlicht zu treten", sagt Gerd Schönfelder. "Ich glaube, das werden sehr gute Spiele für uns Paralympioniken."

Er freue sich besonders, dass die Spiele wieder in einer echten Wintersportregion stattfinden. "Mailand Cortina hat Tradition - das tut unserem Sport gut. Und langfristig hoffe ich auf Olympische und Paralympische Spiele in Deutschland. Dann könnten wir zeigen, wie nachhaltige Spiele wirklich aussehen." Sportlich sieht Schönfelder das deutsche Para-Ski Alpin-Team gut aufgestellt: "Mit Anna-Lena Forster haben wir eine absolute Topfavoritin. Auch Annemarie Rieder kann in einzelnen Disziplinen Medaillen holen. Bei den Männern haben wir Christoph Klötzner. Aber da ist die Konkurrenz brutal stark - da sind Platzierungen in den Top Fünf schon ein Erfolg."

Neben den sportlichen Perspektiven betont Schönfelder die Bedeutung langfristiger Förderung. Die Winter-Paralympics werden in diesem Jahr zum 50. Mal ausgetragen, Anlass für einen Blick auf die Entwicklung des Para-Sports: "Als ich 1992 zu den Paralympics gefahren bin, lief der Bericht am Ende der Sendung 'Aktion Sorgenkind'. Da wurden schwerstbehinderte Kinder gezeigt - und zum Schluss wir. Das sagt, glaube ich, genug darüber aus, wo wir gestartet sind", erinnert sich der sechzehnfache Paralympicssieger im Para-Ski Alpin.

Zu einer positiven Entwicklung habe auch die Unterstützung durch die Sporthilfe beigetragen. "Die Förderung war noch nicht so umfangreich wie heute, aber wir waren dankbar. Auch wenn die Beträge gering waren, war die Sporthilfe wichtig. Sie hat zur Akzeptanz beigetragen, dass Para-Sport überhaupt als förderwürdig gilt", erklärt Gerd Schönfelder, der 2018 in die "Hall of Fame des deutschen Sports" aufgenommen wurde. Die Förderung paralympischer Athletinnen und Athleten durch die Sporthilfe hat sich seitdem spürbar weiterentwickelt, das Fördervolumen hat sich allein seit 2019 mehr als verdoppelt. In Mailand Cortina wird die komplette Paralympics-Mannschaft von der Sporthilfe unterstützt. Mehr zum Paralympics-Team...

Hinweis an die Redaktionen:

Der komplette Text zu Gerd Schönfelder mit weiteren Aussagen ist hier frei verfügbar.

_________________________________________________________________________

"Nationale Förderer" sind Mercedes-Benz, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, PwC Deutschland, Deutsche Post, Generali & Deutsche Vermögensberatung, DEUTZ und Tipico. Sie unterstützen die Sporthilfe, die von ihr betreuten Sportlerinnen und Sportler und die gesellschaftspolitischen Ziele der Stiftung in herausragender Weise.

Die Sporthilfe wird gefördert durch das Bundeskanzleramt aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.

Original-Content von: Sporthilfe, übermittelt durch news aktuell