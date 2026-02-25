Sporthilfe

PwC Deutschland und Stiftung Deutsche Sporthilfe verlängern Partnerschaft - eine starke Verbindung seit 15 Jahren

Frankfurt am Main (ots)

Sporthilfe und PwC Deutschland verlängern Partnerschaft bis 2030 - starke Allianz für Chancengerechtigkeit im Spitzensport

Die Stiftung Deutsche Sporthilfe und PwC Deutschland setzen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fort: Der Nationale Förderer verlängert sein Engagement vorzeitig bis 2030 und bekräftigt damit eine Partnerschaft, die seit 15 Jahren auf Vertrauen, gemeinsamen Werten und nachhaltiger Verantwortung im olympischen und paralympischen Spitzensport basiert.

PwC unterstützt als Nationaler Förderer die Elite-Förderung der Sporthilfe und trägt maßgeblich dazu bei, dass Athletinnen und Athleten mit realistischen Medaillenchancen optimale Rahmenbedingungen für ihre sportliche und berufliche Entwicklung erhalten. Die vorzeitige Verlängerung - noch vor Ablauf des aktuellen Vertrags Ende 2026 - ist ein starkes Signal für die Bedeutung des Spitzensports und die gemeinsame Vision, Chancengerechtigkeit und inklusive Strukturen weiter zu stärken.

Karsten Petry, Sporthilfe-Vorstand für Marketing, Vertrieb und Events, sagt: "Die vorzeitige Verlängerung unserer Partnerschaft mit PwC ist ein starkes Signal für Vertrauen, gemeinsame Werte und nachhaltige Verantwortung im Spitzensport. PwC unterstützt mit der ElitePlus-Förderung olympische Top-Athletinnen und mit der paralympischen Elite-Förderung solche aus dem Para-Sport und leistet zudem mit seinem Engagement im Bereich Persönlichkeitsentwicklung - insbesondere durch das Sporthilfe Elite Forum - einen entscheidenden Beitrag zur ganzheitlichen Entwicklung unserer Athletinnen und Athleten. Dafür sind wir sehr dankbar."

Petra Justenhoven, Sprecherin der Geschäftsführung von PwC Deutschland und Mitglied des Sporthilfe-Aufsichtsrats betont: "Zwischen Spitzensport und Business bestehen viele Parallelen: Das Streben nach Top-Leistungen, Teamgeist und Ausdauer, um in einem harten, aber hoffentlich fairen Wettbewerb zu bestehen. Ebenso wie die Überzeugung, nur mit vielfältigen Teams und durch die Förderung einer Kultur der Integration, des Vertrauens und der Transparenz erfolgreich sein zu können."

Seit 2011 ist PwC Deutschland Partner der Sporthilfe. Die Zusammenarbeit umfasst zentrale Förderbausteine wie das Sporthilfe Elite-Forum, den Ball des Sports, die ElitePlus-Förderung, die ausgewählte olympische Spitzenathletinnen und -athleten gezielt unterstützt, sowie die paralympische Elite-Förderung. Zu den Geförderten der vergangenen Jahre zählen u. a. Snowboarderin Annika Morgan, Eiskunstläufer Nikita Volodin, die Bob-Olympiasieger Johannes Lochner und Thorsten Margis sowie im Para-Sport Anna-Maria Rieder, Linn Kazmaier mit Guide Florian Baumann, Marco Maier, Leonie Walter mit Guide Christian Krasman und Anja Wicker.

Mit der neuen Vertragsperiode erweitert PwC sein Engagement um das Format "Sporthilfe Hautnah", das Sportbegeisterten exklusive Einblicke in den Alltag geförderter Athletinnen und Athleten ermöglicht. Zudem vereinbaren Sporthilfe und PwC die Erstellung gemeinsamer Studien, die relevante Fragestellungen im Breiten- und Spitzensport beleuchten und Impulse für Politik und Gesellschaft setzen sollen.

