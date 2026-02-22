Sporthilfe

Bundespräsident Steinmeier, Hessens Ministerpräsident Rhein, Olympiasieger Max Langenhan, Biathlon-Legende Fritz Fischer und Trainer-Ikone Jürgen Klopp: Stimmen zum 55. Ball des Sports der Sporthilfe

Frankfurt am Main (ots)

Europas größte Benefizveranstaltung im Sport am 21. Februar 2026 in der Festhalle Frankfurt

Der 55. Ball des Sports der Stiftung Deutsche Sporthilfe versammelte am Samstagabend (21. Februar 2026), dem Vorabend der olympischen Abschlussfeier, zahlreiche große Namen aus Sport, Politik, Wirtschaft, Medien und Gesellschaft in der Festhalle Frankfurt. Eine Auswahl an Stimmen zu Europas größter Benefizveranstaltung im Sport - zugunsten der besten deutschen Athletinnen und Athleten:

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in seinem Grußwort für den Sporthilfe-Almanach: "Damit aus Talent, Leidenschaft und Disziplin sportliche Höchstleistungen werden, braucht es neben der öffentlichen auch großzügige private Förderung. Die Deutsche Sporthilfe unterstützt tausende Athletinnen und Athleten auf dem Weg zum Erfolg. Und sie hilft ihnen, eine berufliche Perspektive für die Zeit nach der Sportkarriere zu entwickeln. Ich danke allen Förderern, Partnern und Freunden der Deutschen Sporthilfe. Sie alle machen Medaillen und Titel, Geschichten und Emotionen möglich - dafür meinen herzlichen Dank!"

Der Hessische Ministerpräsident Boris Rhein hob die gesellschaftliche Bedeutung des Spitzensports und die Vorbildwirkung der Spitzenathletinnen und -athleten hervor: "Die Werte der Sportlerinnen und Sportler - Teamfähigkeit, Respekt von und für Leistung, Leistungsbereitschaft - sind der beste Trainer für unsere Gesellschaft und stärken den Zusammenhalt."

Biathlon-Legende Fritz Fischer, wurde im Rahmen des Ball des Sports mit der "Goldenen Sportpyramide" ausgezeichnet: "Die Auszeichnung mit der 'Goldenen Sportpyramide' setze ich fast höher als einen Olympiasieg. Olympiasieger gibt es viele, solche und solche. Wichtig aber ist auch der Mensch, der Charakter. Einen Olympiasieg schafft man aus eigener Kraft, für den Preis aber bin ich gewählt worden. Das ist etwas ganz, ganz Besonderes für mich."

Max Langenhan, Rodel-Olympiasieger in Mailand Cortina 2026: "Die Sporthilfe hat einen so großen Teil zu meinen beiden olympischen Goldmedaillen beigetragen. Die Stiftung hat mich über Jahre unterstützt, alles finanziert und möglich gemacht. Ich freue mich daher unglaublich, meine beiden Olympiasiege heute gemeinsam mit der ganzen Sporthilfe-Familie beim Ball des Sports feiern zu können. Ein unglaublicher Event! Ein riesengroßes Dankeschön an alle Sponsoren, an alle Förderer, an alle Alumnis."

Gerd Schönfelder, 16-facher Paralympicssieger im Ski alpin und Mitglied der "Hall of Fame des deutschen Sports": "Der Ball des Sports ist jedes Jahr ein wirklich toller Abend, an dem ich viele Freunde und Weggefährten treffe. Es ist wunderschön, mittlerweile auch als Paralympionik ein fester Bestandteil des Balls zu sein. Das zeigt, wie weit der Parasport gekommen ist. Gleichzeitig ist heute auch der Vorabend der olympischen Abschlussfeier. Ich habe die olympischen Wettkämpfe intensiv verfolgt und finde es schade, dass es morgen schon zu Ende geht, aber freue mich dann jetzt auch sehr auf den Start der Paralympics. Ich glaube, dass das für uns sehr, sehr gute Spiele werden."

"Die Sporthilfe ist die Basis dafür, dass wir unseren Sport auf Weltklassenniveau ausüben können. Weil man sonst auch immer zum Beispiel von Schwankungen der Wirtschaft abhängig ist, wenn es um Sponsorengelder geht. Die Sporthilfe ist eine Konstante, die uns Athleten Sicherheit gibt, so dass wir uns dann wirklich auf den Sport konzentrieren können.", sagt Oliver Zeidler, Olympiasieger im Ruder-Einer. "Ich freue mich, heute Abend beim Ball des Sports andere sehr erfolgreiche Athleten wiederzusehen, ein bisschen zu feiern und auch der Sporthilfe etwas Gutes zu tun. Das neue Ballkonzept gefällt mir wirklich sehr gut."

"Wir müssen dafür sorgen, dass die besten deutschen Athletinnen und Athleten mit einem Rund-um-Paket unterstützt werden, denn nach der sportlichen kommt ja noch die berufliche Karriere. Und das macht die Sporthilfe und dazu möchte ich meinen Beitrag leisten. Der Ball des Sports ist ein großes Get-together aller Förderer und Athleten, es ist ein wichtiger Abend der Stiftung", sagt Fußball-Kulttrainer Jürgen Klopp, Mitglied des Aufsichtsrats und des Kuratoriums der Sporthilfe. Auf eine mögliche deutsche Olympia-Bewerbung angesprochen, sagt er: "Ich bin ein großer Olympia-Fan und würde gerne nochmal erleben, was Olympische Spiele in unserem Land auslösen könnten, wenn unsere Gesellschaft mit ganz großer Vorfreude auf so ein positives Ziel hinarbeiten würde."

Die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC Deutschland verlängert die Partnerschaft als Nationaler Förderer mit der Stiftung Deutsche Sporthilfe vorzeitig um weitere vier Jahre bis 2030.Das gab Petra Justenhoven, Sprecherin der Geschäftsführung von PwC Deutschland, auf der Gala-Bühne bekannt: "Unsere Partnerschaft mit der Sporthilfe ist ein zentraler Bestandteil unserer unternehmerischen Verantwortung. Seit 15 Jahren erleben wir hautnah, wie Athletinnen und Athleten durch ihre Disziplin und Haltung starke Vorbilder sind. Dieses Engagement wollen wir weiter unterstützen."

"Der Ball des Sports bietet einen einzigartigen Rahmen für Begegnungen zwischen den Menschen, die den deutschen Spitzensport tragen: aus Wirtschaft, Politik, Kultur und Wissenschaft - und natürlich mit Deutschlands besten Athletinnen und Athleten, die Tag für Tag demonstrieren, was Leistungsbereitschaft, Fairplay und Miteinander bedeutet. Damit haben sie uns in den vergangenen 14 Tagen bei den Olympischen Winterspielen begeistert, sie sind großartige Vorbilder für unsere Gesellschaft", betont der Sporthilfe-Vorstand mit Max Hartung, Karin Orgeldinger und Karsten Petry. "Zugleich ist der Ball des Sports unsere wichtigste Benefizveranstaltung zugunsten eben dieser geförderten Athletinnen und Athleten. Wir danken allen Ball-Gästen und Partnern auf das Herzlichste für ihr großartiges Engagement. Mit diesem Rückenwind gehen wir weiter Richtung Paralympische Winterspiele im März in Mailand und Cortina, L.A. 2028 und Französische Alpen 2030."

Original-Content von: Sporthilfe, übermittelt durch news aktuell