PHOENIX

phoenix: Gipfeltreffen US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin

phoenix berichtet Live

Bonn (ots)

US-Präsident Trump trifft an diesem Freitag den russischen Präsidenten Putin in Anchorage, USA. Bei dem Gipfeltreffen wollen die Staatenlenker über den russischen Angriffskrieg in der Ukraine beraten. Im Anschluss an die Gespräche soll Trump den ukrainischen Präsidenten Selenskyj informieren und sich mit den engsten europäischen Partnern, dazu gehört auch Deutschland, austauschen.

Anlässlich dieses historischen Treffens ändert phoenix am Freitagabend und am Samstagvormittag umfassend sein Programm. Unter dem Titel "Trump und Putin in Alaska" werden die Zuschauerinnen und Zuschauer in umfangreichen Live-Sendungen über alle aktuellen Entwicklungen in Anchorage informiert. Korrespondenten und Expertinnen ordnen die Geschehnisse ein, darunter die ehemalige Nato-Strategin Stefanie Babst und Sicherheitsexperte Nico Lange. Hintergründe liefern die Dokumentationen: Die Akte Trump: Präsident im Schatten des Kreml, Putins Reich vor der Haustür und Blutige Bodenschätze - Kampf um ukrainische Rohstoffe.

Zur Einordnung des Treffens und der möglichen Ergebnisse hat phoenix am Freitag den Politikwissenschaftler Prof. Andreas Heinemann-Grüder (CASSIS Bonn) sowie die Politikwissenschaftlerin Prof. Andrea Gawrich (Justus-Liebig-Universität Gießen) zu Gast. LIVE-Berichterstattung gibt es den ganzen Abend und in der Nacht mit allen neuen Erkenntnissen, Bildern und Statements aus Alaska. Durch die Sendungen führt phoenix-Moderator Marc Steinhäuser.

Auch am Samstag, den 16. August 2025 berichtet phoenix ab 09:55 Uhr aus dem Bonner Studio zu den Ergebnissen des Treffens. Moderatorin Ines Arland wird im Gespräch mit Prof. Martin Aust, Russlandexperte von der Universität Bonn, und Nico Lange, Sicherheitsexperte und Senior Fellow der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) sein. Ab 13:00 Uhr zeigt phoenix weitere Reaktionen der europäischen und Nato-Partner. Außerdem im Interview: Stefanie Babst von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik.

Die Berichterstattung wird sowohl im Fernsehen als auch online in den Mediatheken von ARD und ZDF sowie auf phoenix.de übertragen und auf den Social-Media-Kanälen begleitet.

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell