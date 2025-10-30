PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Check Point Software Technologies Ltd.

Check Point gibt die Finanzergebnisse zum dritten Quartal 2025 bekannt

Redwood City, Kalifornien (ots)

Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), öffnet seine Bücher zum dritten Quartal 2025, das am 30. September 2025 endete.

Finanzergebnisse Q3 2025:

  • Berechnete Rechnungsbeträge * : 672 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.
  • Umsatz: 678 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr.
  • Einnahmen aus Sicherheits-Abonnements: 305 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von zehn Prozent.
  • Betriebsergebnis nach GAAP: 199 Millionen US-Dollar, was 29 Prozent des Umsatzes entspricht.
  • Nicht-GAAP Betriebsergebnis: 282 Millionen US-Dollar, was 42 Prozent des Umsatzes entspricht.
  • Gewinn je Aktie nach GAAP: 3,28 US-Dollar, ein Anstieg von 79 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
  • Nicht-GAAP Gewinn je Aktie: 3,94 US-Dollar, ein Anstieg von 75 Prozent.

"Check Point hat im dritten Quartal starke Ergebnisse erzielt. Diese sind auf die gestiegene Nachfrage unseres Portfolios, einschließlich Hybrid-Mesh-Netzwerk, Workspace und External Risk Management (ERM), zurückzuführen", erklärt Nadav Zafrir, CEO von Check Point Software Technologies. Weiter: "Wir haben unsere AI-First-Strategie durch die strategische Übernahme von Lakera vorangetrieben und unsere Position gestärkt, um eine umfassende, vollständig KI-gestützte Sicherheitsplattform anzubieten und unsere Führungsrolle im Bereich der Cyber-Abwehr der nächsten Generation auszubauen."

* Die berechneten Rechnungsbeträge sind eine Kennzahl, die sich aus den gemäß GAAP erfassten Gesamterlösen zuzüglich der Veränderung der gesamten abgegrenzten Erlöse während des Berichtszeitraums ergibt.

Die komplette Meldung auf Englisch lesen Sie hier: https://ots.de/EKZSuY

Pressekontakt:

Kafka Kommunikation GmbH & Co. KG
Auf der Eierwiese 1
82031 Grünwald
Tel.: 089 74747058-0
info@kafka-kommunikation.de

Original-Content von: Check Point Software Technologies Ltd., übermittelt durch news aktuell

