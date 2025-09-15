PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Check Point Software Technologies Ltd.

Check Point: 1198 Cyberangriffe auf Organisationen in Deutschland - wöchentlich

München, Deutschland (ots)

Check Point Research (CPR), die Sicherheitsforschungsabteilung von Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), einem Pionier und weltweit führenden Anbieter von Cyber-Sicherheitslösungen, hat seinen Global Cyber Threats Report für August 2025 veröffentlicht.

Im vergangenen Monat waren Unternehmen im globalen Vergleich durchschnittlich 1994 Cyber-Angriffen pro Woche ausgesetzt. In Deutschland ist die Zahl wöchentlicher Cyber-Attacken pro Organisation um vier Prozent auf 1198 gestiegen.

Omer Dembinsky, Data Research Manager bei Check Point Research, fasst zusammen: "Die Bedrohungsdaten vom August machen eines deutlich: Cyber-Angriffe nehmen sowohl an Umfang als auch an Auswirkungen zu. Bildung, Telekommunikation und Landwirtschaft sind Ziele von Angriffen, weil sie systemrelevant sind und weil Angreifer wissen, dass Störungen in diesen Bereichen maximale Wirkung erzielen. Angesichts der Zunahme von Ransomware und der Beschleunigung der Angriffsgeschwindigkeit durch KI ist der einzige nachhaltige Weg eine präventionsorientierte, KI-gestützte Strategie. Unternehmen müssen über die Erkennung hinausgehen und zu Echtzeit-Prävention übergehen, um das Netzwerk, die Cloud, Endgeräte und Identitäten auf integrierte Weise zu schützen. Nur so können wir Resilienz aufbauen und kritische Dienste vor unerbittlichen Cyber-Gegnern schützen."

Während sich das Gesamtvolumen der Angriffe zu stabilisieren scheint, zeigen die Daten, dass Angreifer ihre Bemühungen intensivieren, ihre Techniken verfeinern und Schwachstellen in verschiedenen Branchen und Regionen ausspähen und attackieren. Cyberkriminelle zielen vor allem mit Ransomware auf Bildungseinrichtungen, Produktionsbetriebe und kritische Infrastrukturen (KRITIS).

Mehr Details lesen Sie hier: https://ots.de/SJgNAt

Pressekontakt:

Kafka Kommunikation GmbH & Co. KG
Auf der Eierwiese 1
82031 Grünwald
Tel.: 089 74747058-0
info@kafka-kommunikation.de

Original-Content von: Check Point Software Technologies Ltd., übermittelt durch news aktuell

