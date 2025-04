Novitum GmbH

Novitum GmbH und Bewertungshelden: So können Unternehmen schlechte Google-Bewertungen löschen lassen

Bild-Infos

Download

Wernau (ots)

Damit Fake-Bewertungen keinen Imageschaden verursachen, sollten sie schnell entfernt werden. Mit den Bewertungshelden können Sie schlechte Google-Bewertungen löschen lassen – wie das funktioniert, erfahren Sie hier.

Google-Bewertungen beeinflussen die Wahrnehmung einer Marke maßgeblich. Oft entscheidet der erste Blick auf die Sternebewertung darüber, ob ein potenzieller Kunde Interesse zeigt oder sich lieber einem Mitbewerber zuwendet. Während positive Rezensionen das Vertrauen stärken, können falsche oder unberechtigte negative Bewertungen gravierende Folgen haben. Bleiben solche Rezensionen lange sichtbar, verstärkt sich ihr Schaden mit der Zeit. Besonders problematisch ist, dass negative Bewertungen nicht nur die Reputation beeinträchtigen, sondern auch das Google-Ranking beeinflussen können. "Unternehmen sollten ihre digitalen Bewertungen daher nie dem Zufall überlassen", betont Julian Cee, Geschäftsführer der Novitum GmbH. "Schließlich können sie im schlimmsten Fall erhebliche Umsatzeinbußen und langfristige Imageschäden nach sich ziehen."

"Unser Ziel ist es, Unternehmern eine verlässliche Lösung zu bieten, mit der sie ihre digitale Reputation nachhaltig schützen können", führt er weiter aus. So hat es sich sein Team unter der Marke Bewertungshelden zur Aufgabe gemacht, negative Google-Bewertungen löschen zu lassen und die Außenwahrnehmung ihrer Kunden somit spürbar zu verbessern. Dabei genießt die Novitum GmbH einen exzellenten Ruf und arbeitet eng mit den jeweiligen Bewertungsplattformen zusammen. "Durch unsere jahrelange Erfahrung und den direkten Kontakt zu den Portalen erzielen wir für unsere Kunden hohe Erfolgsquoten bei der Entfernung von Fake-Bewertungen", erklärt Julian Cee von der Novitum GmbH hierzu. Bereits mehr als 10.000 Unternehmen haben auf diese Weise von der Expertise der Bewertungshelden profitiert.

Eigene Löschversuche bleiben häufig ohne Erfolg

Wer einen Fake-Eintrag aus seinem Google-Profil entfernen möchte, kann sich zwar durchaus selbst an das Portal wenden und eine Löschung beantragen. In der Praxis ergeben sich daraus aber erfahrungsgemäß zwei Herausforderungen: Erstens ist der Selbstversuch, negative Google-Bewertungen löschen zu lassen, mit einem entsprechenden zeitlichen Aufwand verbunden. Zudem lehnen Bewertungsplattformen solche "privaten" Anfragen meistens pauschal ab, ohne ihnen weiter nachzugehen.

Wesentlich höhere Erfolgsaussichten entstehen durch die Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Partner. Die Bewertungshelden erreichen dabei eine Löschquote von bis zu 90 Prozent und haben bereits über 100.000 Bewertungen von mehreren tausend Kunden erfolgreich entfernt. Der Service besteht darin, Google zu kontaktieren und um eine Überprüfung des Eintrags auf Echtheit zu bitten.

Dank der langjährigen Erfahrung und der Betreuung von über 10.000 Unternehmen sind die Bewertungshelden den meisten Bewertungsportalen bekannt und genießen dort entsprechendes Vertrauen. Dadurch erfolgt in den meisten Fällen keine automatische Ablehnung der Löschanfrage, sondern eine tatsächliche Prüfung durch das Bewertungsportal – mit deutlich besseren Erfolgschancen für betroffene Unternehmen.

Vorteile für Kunden:

Nach erfolgreicher Löschung einer negativen Google-Bewertung ist die Reputation wiederhergestellt

Deutlich höhere Erfolgschancen durch direkte Kontaktaufnahme mit dem Bewertungsportal

Keine zeitaufwendigen Eigenversuche mit hoher Ablehnungsquote

Schutz vor langfristigen Imageschäden durch Fake-Bewertungen

Hohe Erfahrung durch über 100.000 gelöschte Bewertungen

Es wird lediglich das Portal, aber nie der Bewerter selbst kontaktiert

Schlechte Google-Bewertungen mit den Bewertungshelden löschen lassen: So sieht der Ablauf aus

Die Bewertungshelden bieten eine spezialisierte Dienstleistung zur Löschung von negativen Google-Bewertungen an. Dabei erfolgt keine inhaltliche Bewertung der Rezensionen und es wird keine Rechtsberatung oder Rechtsdienstleistung angeboten. Der Service beschränkt sich ausschließlich auf den konkreten Vorgang, Google zur Überprüfung der Echtheit einer Bewertung zu bitten. Es geht dabei um eine Prüfung durch das Bewertungsportal, ob es einen realen Kundenkontakt gab.

Das Unternehmen nimmt Kontakt mit den Bewertungshelden auf: Ein Unternehmen bemerkt eine negative Google-Bewertung und möchte diese entfernen lassen. Der erste Schritt besteht darin, Kontakt mit den Bewertungshelden aufzunehmen und eine Anfrage zur Löschung zu stellen. Die Bewertungshelden bitten Google um Überprüfung des Eintrags: Der Service der Bewertungshelden besteht darin, Google offiziell um eine Prüfung der Echtheit der Bewertung zu bitten. In der Regel untersucht Google daraufhin, ob der Verfasser tatsächlich ein realer Kunde des Unternehmens ist. Sollte sich dabei herausstellen, dass es sich um eine Fake-Bewertung handelt, wird die Bewertung durch Google in den meisten Fällen gelöscht. Kunden zahlen nur bei erfolgreicher Löschung: Für Unternehmen besteht kein finanzielles Risiko, denn eine Rechnung wird nur dann gestellt, wenn die negative Google-Bewertung tatsächlich entfernt wurde. Falls die Löschung nicht erfolgt, entstehen hingegen keinerlei Kosten. So profitieren Kunden von einem erfolgsbasierten Modell, das absolute Sicherheit bietet.

In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass eine einmal gelöschte Bewertung nach einiger Zeit erneut bei Google auftaucht. Sollte dies passieren, bieten die Bewertungshelden einen zusätzlichen Service an: Das Unternehmen setzt sich nochmals kostenlos mit Google in Verbindung und bittet um eine erneute Überprüfung des Eintrags auf Echtheit.

Sie wollen Ihre Online-Reputation aktiv schützen – schnell, effizient und ohne Risiko? Dann melden Sie sich jetzt bei den Bewertungshelden und fordern Sie ein unverbindliches Angebot an!

Original-Content von: Novitum GmbH, übermittelt durch news aktuell