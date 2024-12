Honoris Finance GmbH

Andree Breuer von der Honoris Finance GmbH: Erfolgreiche Altersvorsorge auf Honorarbasis – stornofrei, profitabel und 100 % zufriedene Kunden

Mehr denn je wird Vertrauen auch in der Finanzwelt großgeschrieben – gerade wenn es um die Altersvorsorge geht. Doch auf wen können sich Anleger wirklich verlassen, wenn sie mit ihren Ersparnissen den Grundstein für eine sichere Zukunft legen möchten? Die Honoris Finance GmbH bietet in diesem Kontext eine unabhängige Honorarberatung und damit eine solide Grundlage, um sein Geld sinnvoll zu investieren. Was es damit auf sich hat, erfahren Sie hier.

Angesichts wirtschaftlicher Unsicherheiten bemühen sich immer mehr Anleger darum, ihr Vermögen nicht nur sicher, sondern auch gewinnbringend für das Alter anzulegen. In einer zunehmend unübersichtlichen Finanzwelt wenden sich viele von ihnen daher zunächst an ihre Hausbank. Doch reicht die Beratung dort wirklich aus? Tatsächlich mangelt es Bankberatern oftmals an der Vielfalt der Produkte, die eine unabhängige Beratung bieten kann. Andree Breuer von der Honoris Finance GmbH sieht hier deutliche Diskrepanzen: "Ein unabhängiger Honorarfinanzberater kann auf eine umfassende Produktauswahl zurückgreifen und ermöglicht so eine maßgeschneiderte Beratung. Anleger, die sich nicht unabhängig beraten lassen, riskieren langfristig finanzielle Einbußen und ein verfehltes Anlageziel."

"Wer die Grundregeln des Anlegens versteht und die richtigen Finanzprodukte wählt, sichert demgegenüber nicht nur seine Zukunft, sondern auch den Wert seiner Ersparnisse", fügt er hinzu. Andree Breuer gilt als Pionier der Honorarberatung und bringt über 30 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche mit. Seit der Gründung der Honoris Finance GmbH im Jahr 1998 verfolgt er das Ziel, Anleger unabhängig und transparent zu beraten. Dank der eigens entwickelten NITO Finanzanalyse können Honorarberater dabei individuelle Gutachten erstellen, welche die Eignung und Plausibilität von Finanzprodukten wissenschaftlich fundiert belegen. Die Honoris Finance GmbH und ihre Experten helfen so, nicht nur hohe Renditen zu erzielen, sondern auch Anlageentscheidungen zu treffen, die langfristig Bestand haben.

Finanzplanung auf sicherem Fundament: Mit wissenschaftlicher Analyse zu höheren Renditen

"Kapitalanlage, gekoppelt mit wissenschaftlicher Finanzanalyse, bietet Anlegern die Möglichkeit, ihre Rendite nachhaltig zu steigern und Fehlentscheidungen zu vermeiden", erklärt Andree Breuer. Der Fokus der Honoris Finance GmbH liegt demnach darauf, Anlegern die Grundlagen einer erfolgreichen Investition beizubringen, die ihrerseits auf fundierten Analysen basiert. Im Grunde ist die Methodik hinter diesem Ansatz vergleichsweise simpel, aber äußerst effektiv: Mithilfe der hauseigenen, wissenschaftlich fundierten Finanzanalyse lernen Anleger, riskante und unpassende Geldanlagen zu erkennen, bevor finanzielle Verluste entstehen. Durch den kostenlosen Online-Workshop "Anlegen-Einfach-Verstehen" können die Teilnehmer nicht nur theoretisches Wissen erwerben, sondern praktische Handlungskompetenz entwickeln.

"Das Schöne daran ist, dass unsere Methodik dem Radfahren ähnelt: Kann man es einmal, verlernt man es nicht mehr", betont Andree Breuer. Hierbei können die Teilnehmer das Gelernte entweder selbstständig umsetzen oder sich zu diesem Zweck an einen Honorarberater der Honoris Finance GmbH wenden, der sie auf Basis der gleichen Methodik umfassend berät. In jedem Fall gewinnen die Anleger wertvolles Know-how, das ihnen hilft, ihre finanziellen Ziele sicherer zu erreichen. "Auch unsere authentischen Kundenbeispiele zeigen, dass eine unabhängige Beratung den Weg zu sicheren und profitablen Investitionen ebnet", verrät Andree Breuer. Anleger profitieren hier von einem transparenteren Prozess und einer Strategie, die direkt auf ihre Bedürfnisse und ihre Risikobereitschaft abgestimmt ist, wodurch langfristig stabile Renditen gesichert werden.

Von der Theorie zur Praxis: Wie die Honoris Finance GmbH Berater weiterbildet und damit die Grundlage für gemeinsame Erfolge legt

"Unsere Weiterbildung bietet Beratern nicht nur fundiertes Fachwissen, sondern auch die nötige praktische Begleitung, um erfolgreich im Kundengespräch zu bestehen", verrät Andree Breuer. Demnach basiert die Weiterbildung der Honoris Finance GmbH auf einem ganzheitlichen Ansatz, der Beratern sowohl theoretische Grundlagen als auch praxisorientierte Werkzeuge vermittelt. Die Schulungen finden dabei flexibel online oder offline statt und werden durch ein erfahrenes Team unterstützt, das die Berater auch nach der Weiterbildung begleitet. Ein Kernstück der Zusammenarbeit ist außerdem die Vermittlung von Verkaufsstrategien und -methoden, die es den Beratern ermöglichen, komplexe Finanzthemen einfach und überzeugend zu erklären. Gerade in einer Branche, die oft von komplizierter Fachsprache geprägt ist, macht dies einen bedeutenden Unterschied.

Darüber hinaus bietet die Honoris Finance GmbH allen Beratern eine umfassende Unterstützung im Bereich Inkasso und Kundenservice, sodass sie sich voll und ganz auf die Beratung konzentrieren können. Auch ist die Inkassoabwicklung professionell in das Leistungspaket integriert. So können Berater die Honorarzahlungen direkt und unkompliziert abwickeln. Voraussetzung für die Teilnahme an der Weiterbildung ist eine Zulassung als Versicherungsvermittler, eine gewisse Vorerfahrung im Bereich Altersvorsorge und eine grundlegende Kenntnis in Investmentprodukten.

"Unsere Berater bringen in der Regel ein fundiertes Vorwissen mit und entwickeln sich durch unsere Weiterbildung rasch zu erfolgreichen Honorarberatern", erläutert Andree Breuer. "Innerhalb der ersten vier Wochen sitzen sie meist bereits den ersten Kunden gegenüber." Dank eines gezielten Schulungsplans und schrittweisen, praxisnahen Online-Tutorials stehen die Berater gut vorbereitet im ersten Kundengespräch und können sich auf die Begleitung durch die Honoris Finance GmbH verlassen.

