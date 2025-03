Novitum GmbH

Google-Bewertungen löschen lassen: Die Bewertungshelden helfen

Wernau (ots)

Fake-Bewertungen schaden der Online-Reputation und dem Geschäftserfolg. Die Bewertungshelden sind der Top-Dienstleister, um Google-Bewertungen professionell löschen zu lassen. Wie sie auch Ihnen helfen können, erfahren Sie hier.

Nahezu jedes Unternehmen wird heute auf Google bewertet – sei es ein lokaler Handwerksbetrieb, ein Online-Shop oder ein großes Dienstleistungsunternehmen. Kunden orientieren sich an diesen Bewertungen, um sich ein Bild von einem neuen Anbieter zu machen. Positive Rezensionen schaffen Vertrauen, steigern die Kaufbereitschaft und haben direkten Einfluss auf den Umsatz. Doch dieses Prinzip funktioniert auch in die andere Richtung: Negative Bewertungen können gravierende Folgen haben – insbesondere dann, wenn sie gefälscht sind. Schon wenige 1-Sterne-Bewertungen reichen aus, um den Durchschnitt erheblich zu senken. Doch der eigentliche Schaden geht weit darüber hinaus: Ein schlechtes Bewertungsprofil kann die Conversion-Rate verringern, Werbemaßnahmen weniger effektiv machen und sogar das Google-Ranking negativ beeinflussen. "Unternehmen unterschätzen oft, wie sehr ein schlechtes Bewertungsprofil ihre Marktstellung beeinflusst", erklärt Julian Cee, Geschäftsführer der Novitum GmbH.

"Glücklicherweise gibt es durchaus effektive Möglichkeiten, dagegen vorzugehen", fügt er hinzu. "Unser Service sorgt dafür, dass Unternehmen ihre digitale Reputation aktiv gestalten können – ganz ohne finanzielles Risiko." So hat sich die Novitum GmbH mit ihrer Marke Bewertungshelden auf die Entfernung falscher Google-Bewertungen spezialisiert. Das Unternehmen genießt nicht nur eine hohe Erfolgsquote, sondern arbeitet auch komplett risikofrei für seine Kunden. Darüber hinaus hat sich die erfahrene Agentur als verlässlicher Partner etabliert und verfügt über feste Ansprechpartner bei vielen Bewertungsplattformen. Dadurch verläuft der Prozess der Bewertungsentfernung besonders effizient.

So kann man schlechte Google-Bewertungen löschen lassen

"Unternehmen müssen sich nicht pauschal mit einer schlechten Google-Bewertung abfinden", betont Julian Cee von der Novitum GmbH. So besteht einerseits die Möglichkeit, Google in Eigenregie um eine Löschung des Eintrags zu bitten. Allerdings ist dieser Prozess aufwendig und zeitintensiv. Hinzu kommt, dass Bewertungsportale wie Google die meisten privaten Löschanfragen ohne nähere Prüfung pauschal ablehnen. Alternativ bietet es sich daher an, sich an einen Partner zu wenden, der Google-Bewertungen löschen lassen kann – und das zuverlässig, ganz ohne versteckte Kosten.

Der Service der Bewertungshelden kurz erklärt:

Stellen einer Löschanfrage an das Portal: Der Service besteht darin, Google zu kontaktieren und um eine Überprüfung der Echtheit des Eintrags zu bitten. Die Bewertungshelden selbst nehmen dabei keine inhaltliche Bewertung der Eintragung vor und bieten keine rechtliche Beratung an. Kosten entstehen nur bei erfolgreicher Löschung: Kunden gehen kein finanzielles Risiko ein. Eine Rechnung wird nur dann gestellt, wenn die Löschung der Bewertung tatsächlich erfolgreich war. Bleibt der Eintrag bestehen, entstehen keine Kosten. Nur das Bewertungsportal wird kontaktiert: Unternehmen haben häufig Bedenken, dass die Bewertungshelden direkt mit den Verfassern der Bewertung in Kontakt treten oder Druck auf sie ausüben. Dies ist nicht der Fall! Es erfolgt ausschließlich eine Anfrage an Google, niemals an einzelne Kunden oder Bewerter. Proaktive Kontrolle des Löschvorgangs: Die Bewertungshelden checken eigenständig, ob eine beantragte Löschung durchgeführt wurde. Sollte Google den Eintrag nicht wie gewünscht entfernen, hakt das Team erneut nach. Kostenlose erneute Kontaktaufnahme bei Wiederveröffentlichung: In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass eine bereits gelöschte Bewertung erneut erscheint. Sollte dies passieren, übernehmen die Bewertungshelden kostenlos eine erneute Kontaktaufnahme mit Google, um den Eintrag ein weiteres Mal auf Echtheit checken zu lassen.

Durch diese strukturierte Vorgehensweise bieten die Bewertungshelden Unternehmen eine effektive und risikofreie Möglichkeit, ihr Bewertungsprofil zu schützen.

Warum sind die Bewertungshelden der richtige Dienstleister für die Online-Reputation von Unternehmen?

Durch eine strukturierte Vorgehensweise, etablierte Prozesse und hohe Erfolgsquoten sorgen die Bewertungshelden stets dafür, dass Unternehmen ihren guten Ruf schützen können. Bereits über 10.000 Unternehmen haben den Service der Bewertungshelden in Anspruch genommen, um negative Google-Bewertungen entfernen zu lassen. Die hohe Erfolgsquote von bis zu 90 Prozent zeigt hierbei, dass die Methode funktioniert. Dank langjähriger Erfahrung und einem strukturierten Prozess werden die Löschanfragen zuverlässig von Google bearbeitet und nicht einfach pauschal abgelehnt.

Die Bewertungshelden sind mittlerweile bei Google bekannt und haben sich als verlässlicher Ansprechpartner etabliert. In vielen Fällen bestehen sogar feste Kontakte zu den Bewertungsportalen, was die Chancen auf eine erfolgreiche Löschung erhöht. Sicherheit und Transparenz stehen an oberster Stelle. So sind die Bewertungshelden unterm Strich ein erfahrener Dienstleister, der für seine zuverlässige und seriöse Arbeitsweise bekannt ist. Unternehmen können sich darauf verlassen, dass alle Prozesse professionell durchgeführt werden.



