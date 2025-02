Digital Blocks GmbH

Vom Handwerker zum Unternehmerhelden – Warum ein Perspektivenwechsel dein Leben verändern kann

Bild-Infos

Download

Schörfling am Attersee (ots)

Jeden Tag früh raus, Mails checken, Aufträge durchsprechen, dann selbst mit anpacken – so sieht der Alltag vieler Handwerksunternehmer aus. Sie stehen nicht nur in der Werkstatt, sondern jonglieren nebenbei Verkauf, Buchhaltung, Personal und Kundenservice. Feierabend? Gibt es kaum. Familie, Freizeit, Gesundheit? Bleiben oft auf der Strecke. Doch muss das wirklich so sein?

Viele Handwerker sind eigentlich nur ihre besten Facharbeiter und nicht die Unternehmer, die sie sein könnten. Warum ein Perspektivenwechsel das Leben von Unternehmern verändern kann und wie er gelingt, verrät dieser Beitrag.

Unternehmen oder Leben? Warum klare Strukturen darüber entscheiden

Ein Betrieb kann nur wachsen, wenn klare Strukturen vorhanden sind. Doch in vielen Handwerksunternehmen läuft es anders: Der Chef ist die zentrale Anlaufstelle für nahezu alle Fragen. Er trifft Entscheidungen, löst Probleme und übernimmt Aufgaben, die eigentlich delegiert werden könnten. Das bindet Ressourcen – vor allem Zeit und Energie. Wer so arbeitet, verliert schnell den Blick für das große Ganze. Unternehmer stehen vor entscheidenden Fragen: Sind sie als Unternehmer tatsächlich Unternehmer – oder sind sie nur ihre besten Facharbeiter? Arbeiten sie in erster Linie für ihren Betrieb – oder arbeiten sie für ihr eigenes Leben?

Um aus diesem Teufelskreis zu entkommen, ist ein Perspektivenwechsel unerlässlich. Dieser beginnt mit der Einsicht, dass der Unternehmer nicht alles selbst machen muss – und vor allem nicht sollte. Delegation ist keine Schwäche, sondern ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Wer Verantwortung abgibt, schafft Freiräume für sich selbst und ermöglicht gleichzeitig seinem Team, eigenständig zu arbeiten. Strukturen helfen dabei, Abläufe effizient zu gestalten und klare Zuständigkeiten festzulegen.

Prioritäten setzen und Klarheit gewinnen

Nicht jede Aufgabe hat die gleiche Priorität. Wer als Führungskraft seine Aufgaben richtig einordnet, arbeitet nicht nur effizienter, sondern reduziert auch den täglichen Stress. Es gibt verschiedene Methoden, um Prioritäten sinnvoll zu setzen und den Überblick zu behalten. Manche tragen feste Zeiten für strategische Themen oder persönliche Anliegen direkt in ihren Kalender ein, um sich bewusst Raum dafür zu schaffen. Andere nutzen die Eisenhower-Matrix, um Aufgaben nach Wichtigkeit und Dringlichkeit zu sortieren – so wird schnell klar, was sofort erledigt werden muss und was warten kann.

Ebenso entscheidend ist eine klare Strategie für das Unternehmen. Wer langfristige Ziele im Blick behält, kann gezielt an der Zukunft seines Betriebs arbeiten, statt sich ständig von kleineren, weniger wichtigen Aufgaben ablenken zu lassen. So bleibt der Fokus auf dem Wesentlichen erhalten – und die große Vision gerät nicht aus den Augen.

Die Gefahr der Selbstaufgabe: Warum Hilfe von Außen so wichtig ist

Viele Unternehmer erkennen erst spät, dass sie sich zunehmend selbst aufreiben. Sie nehmen lange Arbeitszeiten als gegeben hin und setzen sich selbst unter Druck. Das private Umfeld bemerkt oft früher, welche Belastung damit einhergeht. Familie und Freunde sehen, wie die Arbeit alles dominiert – während der Unternehmer selbst kaum noch reflektiert, was das für ihn bedeutet. Deshalb ist Unterstützung von außen genau so wichtig wie der Perspektivenwechsel innerhalb des Unternehmens. Partner, Freunde oder enge Vertraute können helfen, indem sie Denkanstöße geben und aufzeigen, welche Alternativen es gibt.

Es kann auch helfen, sich mit anderen Unternehmern auszutauschen, die ähnliche Herausforderungen kennen. Oft bringen sie neue Blickwinkel ein, die man selbst vielleicht noch gar nicht in Betracht gezogen hat. Auch ein Mentor oder Coach, der die eigene Situation gut versteht, kann eine wertvolle Unterstützung sein – mit Einsichten, die man von Mitarbeitern so nicht bekommen würde. Letztendlich sollte ein Unternehmen seinen Inhaber nicht einschränken – sondern ihm Möglichkeiten eröffnen.

Der Weg zum selbstbestimmten Unternehmerhelden

Der Schlüssel liegt darin, sich selbst aus der operativen Einbindung zu befreien. Dazu gehört es, Prozesse zu optimieren, Aufgaben zu delegieren und langfristig eine Organisationsstruktur aufzubauen, die auch ohne ständige Kontrolle funktioniert. Wer strategisch arbeitet, gewinnt nicht nur Zeit, sondern auch Freiheit. Denn am Ende geht es darum, ein Unternehmen zu führen – und nicht von ihm geführt zu werden.

Der Übergang vom Handwerker zum Unternehmerhelden ist kein einfacher Schritt, doch er ist notwendig. Wer diesen Weg geht, schafft nicht nur ein erfolgreiches Unternehmen, sondern auch mehr Lebensqualität. Ein Betrieb sollte nicht zur Last werden – sondern ein Fundament für ein erfülltes, selbstbestimmtes Leben sein.

Über Josef Zauner:

Josef Zauner ist Geschäftsführer von Digital Blocks, einer digitalen Unternehmensberatung, die sich auf die Führungskräfteentwicklung sowie die Digitalisierung und Automatisierung in der Handwerksbranche spezialisiert hat. Er unterstützt seine Kunden dabei, als Geschäftsführer und Unternehmen zu wachsen. Doch seine Arbeit geht noch tiefer: Er implementiert in den Handwerksbetrieben automatisierte Prozesse, damit diese mit weniger Aufwand zu größerer Effizienz gelangen. Mehr Informationen unter: https://digitalblocks.at/

Original-Content von: Digital Blocks GmbH, übermittelt durch news aktuell