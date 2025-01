JOYclub

Event-Report 2024: So leben sich Frauen in erotischer Partyszene aus

Leipzig (ots)

Selbst ist die Frau - und das gilt auch, wenn es um erotische Partys geht. Denn für lustvolles Eintauchen in Deutschlands Partyszene brauchen Ladies schon längst keine Begleitperson mehr und leben sich in vollen Zügen aus. Das zeigen die exklusiven Daten im Event-Report 2024, den JOYclub ( www.joyclub.de), eine mit mehr als sechs Millionen Mitgliedern führende Online-Community für Dating, Events und Sex Education, nun veröffentlicht hat. Die Zahlen belegen, dass Frauen sich - auch für ihr erotisches Partydebüt - durchaus allein zu einem Event anmelden und oftmals eine Fortsetzung wollen. Wild darf es sein: In der Studie liegt Swingen vorn. Ausgewertet wurden 30.203 Events der fünf beliebtesten erotischen Partyformate in Deutschland, ausgerichtet von professionellen Clubs und Veranstaltenden.

Jährliche Partybesuche: Quote bei älteren Solo-Frauen am höchsten

Mit 2.032.627 Gästen wurden im Jahr 2024 erotische Partys gefeiert - davon waren 7,9 % Frauen, die sich solo zu einem Event angemeldet haben. Dabei treten die Frauen in der mittleren Altersgruppe von 35 bis 54 Jahren als führend hervor: Sie machen 61,1 % der Solo-Besucherinnen aus. Dem folgt die Gruppe der 18- bis 34-Jährigen mit 24,9 %. Bei den Damen über 55 Jahren meldeten sich lediglich 12,5 % solo für ein Event an. Zugleich zeigt sich, dass Frauen mit steigendem Alter aktiver und proaktiver werden - so ist die durchschnittliche Anzahl der jährlichen Partyvergnügen offenbar vom Alter abhängig. Während die Gruppe der bis 34-Jährigen sich im Schnitt zu 4,1 Partys anmeldete, stieg die Quote bei den Frauen zwischen 35 und 54 Jahren schon auf 5,6 Partys - und fand bei den Damen über 55 Jahren mit 6,6 Partys ihren Höchststand.

Erotisches Partydebüt: Zwei von drei Solo-Frauen wollen eine Wiederholung

Von den über zwei Millionen Eventanmeldungen im Jahr 2024 stammen 13,9 % von Gästen, die sich innerhalb ihres ersten JOYclub-Mitgliedsjahres im erotischen Nachtleben ausprobiert haben. Frauen zeigen sich beim ersten Partybesuch als Solo-Gast in den Zahlen zwar zögerlicher als Paare oder Männer: Von den 80.596 Neulingen in der erotischen Eventszene war rund jedes zehnte Debüt (9,9 %) das einer Frau - allerdings mit großem Erfolg, denn zwei von drei Besucherinnen (68 %) waren im Anschluss gleich nochmals feiern.

Dass Frauen jeden Alters allein und oft auch wiederholt in der erotischen Partyszene unterwegs sind, liegt für Judith Langer, Sexologin und Kommunikationsmanagerin bei JOYclub, auch in der Willkommenskultur: "Es wird sehr viel Wert darauf gelegt, dass sich Gäste vor Ort wohl und sicher fühlen. So wird neuen Gästen häufig eine Führung durch die Räumlichkeiten angeboten oder ihnen Pat:innen zur Seite gestellt. Denn ein sicherer, vertrauensvoller Raum ist das A und O, um sich frei und lustvoll zu entfalten. So zeichnet die Partys in puncto Sicherheit aus, dass häufig Awareness-Teams präsent sind, essenzielle Regeln wie beispielsweise 'Nein heißt Nein' gelten und grundlegend eine Null-Toleranz-Strategie durchgesetzt wird."

Spitzenreiterin: Die Swingerparty ist bei Solo-Frauen besonders gefragt

Nimmt man die fünf untersuchten Partyformate unter die Lupe, zeigt sich, dass Swingerpartys bei Solo-Frauen besonders gefragt sind: Rund jede Zweite (47,2 %) besuchte dieses Partyformat als Solo-Gast. Hingegen zog es nur wenige Frauen ohne Begleitung zu einer BDSM-Fetisch-Party (10,7 %) oder zu einem Gangbang (2,3 %). Keiner spezifischen sexuellen Vorliebe gewidmet, aber dennoch mit erotischer Note sind Erotikpartys und Dancepartys. Diese wurden von Solo-Frauen deutlich mehr besucht: 21,6% und 18,2%. "Gerade Tanzen ist ein ganzkörperliches Erleben und kann sexuelle Lust wecken. Für Menschen, die diese dann auch offen leben möchten, sind kinky Dancepartys der perfekte Ort", erläutert Langer die Zahlen.

Über JOYclub: JOYclub ( www.joyclub.de) ist mit über sechs Millionen registrierten Mitgliedern eine der führenden sexpositiven Online-Communitys für Dating, Events und Sex Education. TÜV-geprüft, mit kostenlosen On-Demand-Workshops namhafter Sexpert:innen, Interaktion in Forum und Livestream rund um Sex und Beziehung und Europas größtem kinky Eventkalender ebnet JOYclub den Weg in eine Welt, in der alle zu mehr Glück und Erfüllung finden. JOYclub bietet Mitgliedern einen geschützten Raum, um sich selbst zu entdecken, Vorlieben und Fantasien auszuleben - und ihr sexuelles Selbstbewusstsein zu stärken.

