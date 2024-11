ELDOORADO GmbH

ELDOORADO GmbH zieht nach Ottmarsheim - Neuer Standort eröffnet neue Perspektiven

Ottmarsheim (ots)

Die ELDOORADO GmbH, ein führendes Unternehmen im Direktvertrieb von Strom-, Gas- und Glasfaserverträgen, hat kürzlich ihren Standort gewechselt. Der neue Sitz in der Heinrich-Hertz-Straße 7 in Ottmarsheim ist Teil der Wachstumsstrategie des Unternehmens, um den steigenden Anforderungen des Marktes gerecht zu werden und die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter weiter zu verbessern.

Geschäftsführer Florian Sommer: "Unsere Mission geht über den reinen Direktvertrieb hinaus. Nicht nur streben wir danach, unseren Kunden durch exzellente Dienstleistungen maximalen Mehrwert zu bieten - wir möchten auch ein inspirierendes Arbeitsumfeld schaffen, in dem unsere Mitarbeiter ihr volles Potenzial entfalten können. Der neue Standort gibt uns die Möglichkeit, einen noch besseren Service zu bieten und gleichzeitig einen positiven Raum zu schaffen, durch den ein reibungsloser Ablauf der Prozesse gewährleistet ist. Wir freuen uns auf die neuen Möglichkeiten, die dieser Schritt für unser Team und unsere Kunden mit sich bringt."

Die ELDOORADO GmbH, die sich auf die Vermittlung von Strom-, Gas- und Glasfaserverträgen spezialisiert hat, ist bekannt für ihre erfolgreichen Verkaufsstrategien im Door-to-Door-Geschäft. Mit mehr als 1.500 Neukundenverträgen im Monat hat sich das Unternehmen längst als vertrauenswürdiger Anbieter in der Branche etabliert. Der Geschäftsführer Florian Sommer gibt seine umfassende Expertise im Direktvertrieb an seine Mitarbeiter weiter, sodass Quereinsteiger nach nur einer Woche Einarbeitung im Door-to-Door-Geschäft starten können. Gleichzeitig trägt er mit der ELDOORADO GmbH dazu bei, die Qualität und Professionalität in der Branche zu erhöhen.

Der neue Standort, der künftig als zentraler Treffpunkt für die Montagsmeetings des Teams dienen soll, das aus ganz Baden-Württemberg stammt, bietet nicht nur eine hervorragende Autobahnanbindung, sondern auch moderne Arbeitsplätze mit höhenverstellbaren Schreibtischen und neuester Technologie von Apple. Kostenfreie Getränke und ein Boxautomat für Team-Challenges fördern die angenehme Arbeitsatmosphäre weiter. Zudem hat die ELDOORADO GmbH einen speziellen Social-Media-Raum eingerichtet, in dem künftig hochwertiger Content erstellt werden soll. Um ihr Wachstum weiter voranzutreiben, sucht die ELDOORADO GmbH derzeit aktiv nach neuen Mitarbeitern, insbesondere nach Quereinsteigern im Vertrieb. Motivierte Bewerber profitieren von einer umfassenden Einarbeitung, ungedeckelten Provisionen und einer langfristigen Perspektive.

"Der Umzug in unsere neuen Räumlichkeiten markiert einen weiteren wichtigen Schritt für das Wachstum unseres Unternehmens. Wir sind begeistert von den neuen Perspektiven, die sich dadurch ergeben - darunter die Möglichkeit, unser Team zu erweitern. Unsere Mitarbeiter sind der Schlüssel zu unserem Erfolg, weshalb wir bestrebt sind, engagierte Talente für unser wachsendes Unternehmen zu gewinnen, die gemeinsam mit uns an der Erreichung unserer Ziele arbeiten möchten. Zusammen werden wir die Zukunft im Direktvertrieb gestalten", so Florian Sommer.

Weitere Informationen zur ELDOORADO GmbH finden Sie unter: https://eldoorado.de/

