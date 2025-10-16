PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Check Point Software Technologies Ltd.

Microsoft am häufigsten für Phishing missbraucht

Redwood City, USA (ots)

Besonders während der aktuellen Diskussion um Windows 10 sollten Verbraucher auf Phishing achten. Die Ergebnisse des Brand Phishing Reports von Check Point Software zeigen einen deutlichen Anstieg der Angriffe. Microsoft ist erneut die am häufigsten missbrauchte Marke und taucht in 40 Prozent aller Phishing-Versuche weltweit auf - eine deutliche Zunahme, welche die Konzentration der Hacker auf weit verbreitete Produktivitätsplattformen unterstreicht.

Die Dominanz bekannter Technologiemarken zeigt insgesamt keine Anzeichen einer Abschwächung. Google (9 Prozent) und Apple (6 Prozent) belegten den zweiten und dritten Platz. Zusammen machten diese drei Unternehmen mehr als die Hälfte aller Phishing-Aktivitäten im letzten Quartal aus. Nach langer Abwesenheit kehrten PayPal und DHL in die weltweiten Top 10 zurück und landeten auf Platz 6 und 10.

Die zehn am häufigsten imitierten Marken im 3. Quartal 2025

  1. Microsoft - 40 Prozent
  2. Google - 9 Prozent
  3. Apple - 6 Prozent
  4. Spotify - 4 Prozent
  5. Amazon - 3 Prozent
  6. PayPal - 3 Prozent
  7. Adobe - 3 Prozent
  8. com - 2 Prozent
  9. LinkedIn - 2 Prozent
  10. DHL - 2 Prozent

Omer Dembinsky, Data Research Manager bei Check Point, kommentiert: "Beim Phishing geht es nicht mehr nur um E-Mails mit Rechtschreibfehlern oder schlecht gestaltete Anmeldeseiten - mittlerweile ist das KI-generiert, hyperpersonalisiert und äußerst betrügerisch. Die Tatsache, dass 40 Prozent der Phishing-Versuche mittlerweile Microsoft imitieren und bekannte Marken wie PayPal und DHL ein Comeback erleben, zeigt, wie Angreifer zunehmend auf die Dienste und alltäglichen Tools setzen, denen Nutzer am meisten vertrauen."

Die komplette Story lesen Sie hier: https://sectank.net/magazin/2025/10/16/phishing-via-social-media-nimmt-zu/

Original-Content von: Check Point Software Technologies Ltd., übermittelt durch news aktuell

