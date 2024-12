SWR - Südwestrundfunk

Alle Farben und The Hooters beim SWR Sommerfestival in Speyer

Drei große Open-Air-Konzerte und kostenlose Festivalmeile / 27. bis 29. Juni 2025 / Kartenvorverkauf startet am 5. Dezember 2024 um 11 Uhr

Das SWR Sommerfestival kommt 2025 wieder nach Speyer. Ein ganzes Wochenende lang, vom 27. bis 29. Juni 2025, können die Besucherinnen und Besucher den Südwestrundfunk kennenlernen, sich austauschen und gemeinsam den Sommer feiern. Bei drei großen Open Airs holen unter anderem SWR1 und SWR3 herausragende Künstlerinnen und Künstler in die Region. Mit dabei sind: Alle Farben und The Hooters. Der Ticketvorverkauf startet am Donnerstag, 5. Dezember 2024, um 11 Uhr und damit rechtzeitig vor Weihnachten. Gastgeber sind die Stadt und das Technik Museum Speyer.

SWR3 Open Air mit Alle Farben eröffnet das Festival

Er hat bereits die Main-Stages Europas größter Festivals bespielt und legt in Party-Hotspots wie Ibiza auf. Der SWR holt ihn jetzt in den Südwesten. Am Freitag, 27. Juni 2025, eröffnet Star-DJ Alle Farben beim SWR3 Open Air das SWR Sommerfestival. Mit Hits wie Love Hurt Repeat, Good Morning, Supergirl, She Moves oder Little Hollywood ist der Berliner bei den Dance Exporten "Made in Germany" mittlerweile ganz oben angekommen und konnte bisher mehr als 35 Diamant-, Platin- und Goldauszeichnungen in ganz Europa und darüber hinaus ansammeln. Seine Musik und die energiegeladene Live-Performance überbrücken die Kluft zwischen tieferen, Tech House beeinflussten Clubklängen und großen Festivalhymnen. Beim SWR Sommerfestival bringt Alle Farben diese einzigartige Atmosphäre zum Technik Museum nach Speyer.

SWR1 Open Air mit The Hooters

Unter dem Motto "45 Alive" feiern The Hooters beim SWR Sommerfestival ihr 45-jähriges Bestehen und werden den Konzertgästen mit ihren unvergessenen Klassikern ordentlich einheizen. Welthits wie All You Zombies, Johnny B. und Satellite platzieren sich nicht umsonst regelmäßig in der SWR1 Hitparade. In 45 Jahre Bandgeschichte teilten sich The Hooters die Bühnen mit Stars wie U2, The Police, Bryan Adams und Peter Gabriel. Nach Speyer kommt die aus Philadelphia stammende Band im Rahmen ihrer Jubiläumstour "45 Alive" übrigens direkt aus Athen. Das 2023 veröffentlichte Album "Rocking & Swing" markiert eine Rückkehr der Hooters zu ihren musikalischen Wurzeln in den frühen 80ern. Mit einer einzigartigen Mischung aus Ska, Reggae und Rock treffen sie, gerade auch durch die erstmalige Aufnahme einiger frühen Songs, die sie damals in den Anfängen auf ihren Clubkonzerten live performed haben, bei ihren Fans ins Schwarze.

Ticketvorverkauf startet am 5. Dezember 2024 um 11 Uhr

Tickets für die beiden Open-Air-Konzerte sind erhältlich unter SWR.de/Sommerfestival, an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder telefonisch unter 06131 929 21321 und kosten 24 Euro (Freitag) bzw. 35 Euro (Samstag), inkl. VRN Kombi-Ticket, ggf. zzgl. Servicegebühr und Versandkosten. 50 Prozent Ermäßigungen für Schwerbehinderte, Rollstuhlfahrer:innen sowie eine berechtigte Begleitperson.

Eintrittsfreie Festivalmeile mit Medienwelt

Am Samstag und Sonntag, 28. und 29. Juni 2025, können Interessierte auf der eintrittsfreien Festivalmeile mitten im Herzen Speyers auf der Maximilianstraße zwischen Dom und Altpörtel in die Welt der Medien eintauchen, den SWR hautnah erleben und mit den Macherinnen und Machern ins Gespräch kommen. Profis geben Einblicke in ihre journalistische Arbeit und erklären, wie ein Thema zur SWR Nachricht wird oder woran man Fake News erkennt. Die Festival-Besucherinnen und -Besucher können sich selbst als Nachrichtensprecher:innen ausprobieren oder mit VR-Brille und Smartphone in den virtuellen SWR eintauchen. Mit vielen Angeboten für Kinder und eigenem Bühnenprogramm direkt vor dem Dom erwarten die Gäste abwechslungsreiche Tage mit musikalischen Acts, Spiel, Spaß und Gesprächen.

Das Bühnenprogramm im Überblick

Freitag, 27.6.2025, SWR3 Open Air mit ALLE FARBEN

Einlass: 19:30 Uhr

Beginn: 21 Uhr

Samstag, 28.6.2025, SWR1 Open Air mit THE HOOTERS

Einlass: 18:30 Uhr

Beginn: 20 Uhr

Sonntag, 29.6.2025

Weitere Informationen folgen.

Festivalmeile mit Medienwelt

Samstag, 28.6.2025: 15 bis 21 Uhr

Sonntag, 29.6.2025: 12 bis 18 Uhr

SWR Medienwelt - TV, Radio und Online zum Erleben und Mitmachen, Eintritt frei!

Weitere Infos und Bilder zum Download: http://swr.li/sommerfestival2025vvk

