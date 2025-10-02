MagentaSport

Euroleague komplett live bei MagentaSport: "Unglaubliche Leistung" - 31 Obst-Körbe sorgen wieder für eine magische FCB-Nacht im SAP Garden! "Das ist die Mentalität, die man als Shooter haben sollte"

München (ots)

Der FC Bayern wirbelt wieder in "seinem" SAP Garden: 2 Tage nach der Auftaktpleite in Athen fährt der FC Bayern vor über 11.000 Fans den 1. Sieg der EuroLeague-Saison ein. Bei der Neuauflage des Play-In-Krimis der vergangenen Saison (97:93 in der Overtime für den FCB) gibt es diesmal einen 97:88-Sieg für die Münchner. Europameister Andreas Obst ist mit 9 Dreiern nur 2 Dreier von seinem persönlichen Rekord entfernt, mit insgesamt 31 Punkten der überragende Mann.

"Wenn es immer so einfach wäre, wäre es schön. Man muss die Gelegenheit nutzen. Das ist die Mentalität, die man als Shooter haben sollte", sagt Matchwinner Obst im Anschluss und äußert sich zum veränderten Kader der Bayern: "Wir haben dieses Jahr gutes Potenzial, aber wir müssen noch viel arbeiten. Die halbe Mannschaft steht erst seit ein paar Tagen. Wir haben noch ein bisschen etwas vor uns, aber vom Charakter her haben wir eine gute Mannschaft."

Trainer Gordon Herbert ist voll des Lobes: "Andi hat uns von der Bank sehr verstärkt. Er hat den großen Unterschied gemacht. Er kann mehr als nur den Basketball zu werfen. Es war eine unglaubliche Leistung." Als die Bayern zur Hälfte noch mit 5 Punkten in Rückstand sind, macht MagentaSport-Experte Per Günther schon Andi Obst für die Aufholjagd verantwortlich: "Du weißt: Wenn er den Ball kriegt, wirft er ihn vielleicht rein. Trifft er 2, öffnet sich auf einmal das ganze Spiel. Daraus ist dann auch wieder für alle anderen etwas abzuleiten. In den Auszeiten von Roter Stern hieß es immer wieder: Wer hat Obst? Er sorgt für Chaos."

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips zum 2. Spieltag der EuroLeague am Donnerstag - bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Weiter geht's mit der EuroLeague am Freitag, u.a. ab 18.45 Uhr mit dem deutschen Europameister Maodo Lo und Zalgiris Kaunas gegen Titelverteidiger Fenerbahce Istanbul. Ab 19.30 Uhr folgt die EuroLeague-Konferenz - live bei MagentaSport.

FC Bayern München - Roter Stern Belgrad 97:88

14 EuroLeague-Partien konnte der FCB vergangene Saison im heimischen SAP Garden gewinnen - die zweitbeste Heimbilanz aller Teams. Auch in die neue Saison startet der neue formierte Deutsche Meister zu Hause stark. Zur Halbzeit liegen die Münchner noch mit 5 Punkten hinten, auch und vor allem dank eines überragend aufgelegten Andreas Obst (31 Punkte, 9 von 16 Dreiern verwandelt) gelingt noch die Wende.

Der Link zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=dnpGeXk0RGdhaUNYMjVDeEQ4U29xVlZESUV1SEhsRzRFR3RRYlY3dVRTTT0=

Wahnsinns-Aktion des Europameisters: Andi Obst läutet den Spielzug durch einen Steal selbst ein, dribbelt dem Gegner durch die Beine und schließt sensationell mit einem Dreier ab. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=clo2QWZRRU1DdWNGdVRsZ2t1ZUlGOFpPd1NSdHNLQ3RXaUhReGFpM3kwWT0=

Die Dreiermaschine läuft heiß! Andreas Obst, insgesamt mit 31 Punkten Topscorer, trifft gegen Roter Stern 9 von 16 Dreiern und ist damit nur 2 Dreier von seinem Rekord entfernt. Der Link zu seinen Dreiern: clipro.tv/player?publishJobID=aTF5NzlkMTdPWHRySDJzNzkvS3R5SFRTRmdDWWdHK3YvdDhFcCt0b0JxTT0=

Gordon Herbert, Trainer FC Bayern München: "Wir hatten ein tolles Publikum. In der 2. Hälfte haben wir besseres Basketball gespielt. Es war ein guter Sieg."

... über Andreas Obst: "Andi hat uns von der Bank sehr verstärkt. Er hat den großen Unterschied gemacht. Er kann mehr als den Basketball zu werfen. Es war eine unglaubliche Leistung." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=TzNkS2k1MjdLTmt0Y2JPZVIyMDI0NytBRDNWV1ZGSHQ3ODBGQTFlOWZlRT0=

Andreas Obst, mit 31 Punkten Topscorer der Partie, über seinen Lauf, vor allem in der 2. Hälfte: "Wenn es immer so einfach wäre, wäre es schön. Man muss die Gelegenheit nutzen. Das ist die Mentalität, die man als Shooter haben sollte. In der 1. Hälfte waren wir defensiv ein bisschen passiv, haben im Umschalten lange gebraucht. Das haben wir in der 2. Halbzeit ganz gut hinbekommen. Wir haben Rebounds geholt, dann ist es auch einfacher zu laufen und Transition zu spielen."

... über seine neuen Mitspieler: "Ich finde alle ziemlich cool bisher. Ich fühle mich wohl, die Jungs glaube ich auch. Wir haben dieses Jahr gutes Potenzial, aber wir müssen noch viel arbeiten. Die halbe Mannschaft steht erst seit ein paar Tagen. Wir haben noch ein bisschen etwas vor uns, aber vom Charakter her haben wir eine gute Mannschaft." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=K2JHRDdsc05IWjFmaXRKcUQ3bnNkcmVJcGFxNHNJdndUSlM1dHlLSVpGOD0=

Stefan Jovic, 4 Punkte und 1 Rebound für den FC Bayern München: "Es war ein hartes, physisches Spiel. Die 1. Hälfte war von uns aus ein bisschen zu leicht. Danach wollten wir, dass sie uns physisch mehr spüren." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Y21XL0N0ZEk0L003TTV6NHVHWHl1azFSZUdqc2VJUUxnSTJZR1lKcEl5UT0=

MagentaSport-Experte Per Günther in der Halbzeit über die zwischenzeitlich durch Europameister Andreas Obst eingeleitete Aufholjagd: "Du bist 7, 8 Punkte hinten und der Gegner fühlt sich wohl. Wenn es noch nicht so richtig zusammenläuft, ist es ganz wichtig, dass einer mit Speed um die Blöcke laufen kann. Du weißt: Wenn er den Ball kriegt, wirft er ihn vielleicht rein. Trifft er 2, öffnet sich auf einmal das ganze Spiel. Daraus ist dann auch wieder für alle anderen etwas abzuleiten. In den Auszeiten von Roter Stern hieß es immer wieder: Wer hat Obst? Er sorgt für Chaos."

... über Ex-Nationalspieler Niels Giffey: "Er kommt immer noch mit frischen Beinen daher. Es ist schade für uns, dass wir ihn nicht mehr im Sommer bei der Nationalmannschaft dabei haben, umso schöner für den FC Bayern, dass er seinen Sommer gut genutzt hat, richtig frisch ist und genau da ist, wo sie ihn brauchen." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=dStwQTRSaForUzd1WGpVL09OUWxuYTgwSnpnb2VFTWMycDYwMHBKN1gzdz0=

Basketball live bei MagentaSport

Freitag, 03.10.2025

EuroLeague

Ab 18.45 Uhr: Zalgiris Kaunas - Fenerbahce Istanbul

Ab 19.15 Uhr: Anadolu Efes Istanbul - Hapoel Tel Aviv, AS Monaco - Dubai Basketball

Ab 19.30 Uhr: EuroLeague Konferenz

Ab 19.45 Uhr: ASVEL Villeurbanne - Baskonia Vitoria-Gasteiz

Ab 20.00 Uhr: Panathinaikos Athen - FC Barcelona

Ab 20.15 Uhr: Valencia Basket - Virtus Bologna

Ab 21.15 Uhr: Maccabi Tel Aviv - Paris Basketball

Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuell