Mitteldeutsche Zeitung

MZ zur Migration

Halle (ots)

Deutschland ist in der Migrations- und Integrationspolitik zu lange zu lax und zu blauäugig gewesen. Ein Umsteuern war notwendig. Nun sollte aber auch nicht das Kind mit dem Bade ausgeschüttet werden. Im Gegenteil: Es braucht eine Politik, die dem Slogan von Humanität und Ordnung endlich gleichermaßen gerecht wird. Die nun getroffenen Vereinbarungen sind dafür eine brauchbare Vorlage. Für die Stimmung im Land und den Zusammenhalt der Gesellschaft ist es nicht nur vonnöten, dass Bund und Länder diese Maßnahmen praktisch umsetzen. Zwingend wäre es auch, dass die Verantwortlichen in der Kommunikation an einem Strang ziehen und das Signal aussenden: In der Migrationspolitik gibt es eine Wende, und sie wird vollzogen.

