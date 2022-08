Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zu Schröder und Ukraine-Krieg

Halle/MZ (ots)

Putin hat sein Nachbarland überfallen und zerstört es jeden Tag mehr, um es ganz zu erobern. Dass er die Krim schon 2014 annektiert hat, nimmt Schröder nun mal als gegeben hin. Kann man nichts machen. Ach, und die auf Eis gelegte Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 wäre ihm zufolge ja die Lösung für mögliche Gasengpässe. Muss man nur in Betrieb nehmen, sagt Schröder, der dort Präsident des Verwaltungsrates ist. Putins Mann eben.

Nein, man muss nur Gas durch Nord Stream 1 leiten, was Russland im Moment lediglich zu 20 Prozent tut - mit dem fadenscheinigen Argument, dass eine Turbine fehle. Die steht aber lieferfertig bei Siemens Energy in Mühlheim an der Ruhr.

