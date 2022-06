ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 26/22

Mainz (ots)

Woche 26/22 Di., 28.6. Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen ab 19.00 Uhr beachten: 19.00 heute 19.19 Wetter (VPS 19.20) 19.20 ZDF spezial (VPS 19.21/HD/UT) G7-Gipfel in Elmau - Die Bilanz Moderation: Matthias Fornoff 19.45 Die Rosenheim-Cops (VPS 19.25) 20.35 ZDFzeit (VPS 20.15) Mensch Gysi! 21.20 frontal (VPS 21.00) 21.50 heute journal (VPS 21.45) 22.20 37° (VPS 22.15) Dein Ziel ist mein Weg 22.50 Leschs Kosmos (VPS 22.45) 23.20 Markus Lanz (VPS 23.15) 0.35 heute journal update (VPS 0.30) 0.50 Steig.Nicht.Aus! (VPS 0.45) 2.35 Die purpurnen Flüsse - Die Pest (VPS 2.25) 4.05 neoriginal (VPS 3.55) Arctic Circle - Der unsichtbare Tod (10) 4.45 WISO spezial (VPS 4.35) 5.15- hallo deutschland (VPS 5.05) 5.30 Woche 28/22 So., 10.7. Bitte neuen Ausdruck beachten: 19.10 Berlin direkt – Sommerinterview (HD/UT) Martin Schirdewan, Co-Vorsitzender DIE LINKE, im Gespräch mit Shakuntala Banerjee Deutschland 2022 Woche 32/22 So., 7.8. Bitte neuen Ausdruck beachten: 17.10 sportstudio reportage (HD/UT) Die Olympischen Spiele 1972 Zwischen Terroranschlag und Modernität Film von Tristan Söhngen, Ansgar Pohle und Yorck Polus Deutschland 2022 --------------------- 19.10 Berlin direkt - Sommerinterview Bitte Änderung beachten: Alice Weidel, AfD-Bundessprecherin, . . . Bitte streichen: Tino Chrupalla, AfD-Bundessprecher,

