Cofinpro AG

Bankencheck: Cofinpro analysiert Geschäftsberichte von mehr als 1.400 Finanzinstituten und ermöglicht mit wenigen Klicks Vergleiche nach Jahren, Regionen, Banksäulen und Geschäftsmodellen

Frankfurt (ots)

Sind regionale Retailbanken solider aufgestellt als große Finanzkonzerne? Lässt sich in der Nische mehr Geld verdienen als mit einem breiten Portfolio? Gibt es Unterschiede zwischen Nord, Süd, Ost und West? Um diese und noch viele weitere Fragen zu beantworten, hat die Unternehmensberatung Cofinpro den "Bankencheck - So gesund sind Deutschlands Finanzinstitute" entwickelt. Das Analysetool und die zugehörige Studie liefern dabei sowohl detaillierte Auswertungen für jedes in Deutschland ansässige Institut als auch aufschlussreiche Simulationen.

"Aus unserer täglichen Arbeit wissen wir, dass aufgrund der fehlenden Datenbasis selbst innerhalb der Finanzbranche noch immer zahlreiche Fehleinschätzungen über die deutsche Bankenlandschaft die Runde machen", sagt Gerald Prior, Vorstand von Cofinpro. "Daher haben wir einen in Deutschland bisher einzigartigen Datenwürfel entwickelt, der mit seinen aktuell 580.000 Datenpunkten, 80.000 Auswertungen und bisher 6.500 analysierten Geschäftsberichten diese Lücke schließt."

Banken können unabhängig von Größe, Region oder Säule erfolgreich sein

Den Kern der Analyse und die Grundlage für zahlreiche spannende Rankings bilden die Kennzahlen Eigenkapitalquote, Bilanzsummenrentabilität und Cost-Income-Ratio. Zudem wurden auch die Eigenkapitalveränderung sowie die Erträge und operativen Ergebnisse pro Mitarbeiter genauer betrachtet. Allerdings kann das Analysetool auch jede andere Bilanz- oder GuV-Kennzahl liefern.

"Unsere Leitlinie bei der Konzeption des Analysewerkzeugs war, mit wenigen Klicks vollständige Transparenz zu jedem Institut auch im direkten Vergleich mit anderen Instituten zu schaffen. Zusätzlich haben wir ein Gesamtranking basierend auf sechs zentralen KPIs aufgebaut bei dem die Leitfrage lautet, welche Bank jemand aus Unternehmersicht als vollhaftender Bankier gerne betreiben würde", so Cofinpro-Vorstand Prior. "Und dieser streng kaufmännische Ansatz zeigt: Trotz der insgesamt zunehmend schwierigeren Situation der Branche können Banken unabhängig von Größe, Region oder Säule in Deutschland durchaus erfolgreich sein."

Web-Anwendung mit Mehrjahresvergleichen zu allen KPIs

Weitere Hintergründe zum Bankencheck sowie eine Aufbereitung der zentralen Ergebnisse können kostenfrei unter https://bankencheck.cofinpro.de heruntergeladen werden. Zudem erhalten alle in der Studie abgebildeten 1.409 Institute die Möglichkeit, mithilfe der Web-Anwendung noch tiefer in die Datenanalyse einzusteigen. Vertreter der Institute wenden sich dafür unter Angabe ihrer offiziellen Bank-Mailadresse an bankencheck@cofinpro.de und erhalten dann einen Zugangscode.

Die Web-Anwendung bietet zahlreiche Darstellungsmöglichkeiten, bei denen unterschiedliche Vergleichswerte miteinander kombiniert werden können. Neben den Instituten oder Institutsgruppen können dabei auch alle zentralen KPIs und verschiedenste Bilanz- sowie GuV-Kennzahlen ausgewählt werden. Zudem lassen sich die Daten nach Alphabet, Bilanzsumme, BaFin ID oder Postleitzahl sortieren. Durch die Erhebung der Geschäftsberichte von 2016 bis 2019 sind zudem überall Mehrjahresvergleiche möglich. Branchenexperte Prior: "Das Bankgeschäft ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Gerade die Betrachtung längerer Zeitverläufe legt schonungslos offen, wer noch genügend Luft hat und wem demnächst die Puste ausgehen könnte." Die Studie und das Analysetool werden jährlich nach Vorliegen der aktuellen Jahresabschlüsse fortgeschrieben.

Über Cofinpro (www.cofinpro.de)

Cofinpro unterstützt Deutschlands führende Bank- und Fondsgesellschaften in der Management- Fach- und Technologieberatung. Zu den Kunden zählen große Geschäftsbanken, Landesbanken, Förderinstitute und der genossenschaftliche Sektor sowie die führenden Kapitalverwaltungsgesellschaften. Gegründet 2007 als mitarbeitergetragene Aktiengesellschaft beschäftigt die Unternehmensberatung inzwischen 185 Bank- und Technologieexperten. Das Haus hat 2021 zum elften Mal in Folge vom Great Place to Work® Institut die Auszeichnung als einer der besten Arbeitgeber Deutschlands erhalten.

Original-Content von: Cofinpro AG, übermittelt durch news aktuell