50 Jahre erfolgreich im Brandschutz: JOB Unternehmensgruppe feiert großes Jubiläum

Hamburg/Ahrensburg (ots)

1971 zeichnete Eduard Job auf einer Serviette die erste Glasampulle für automatisch auslösende Sprinkleranlagen. Heute schützen die Löschsysteme der JOB GmbH Menschen und Betriebe auf der ganzen Welt vor den Gefahren des Feuers.

In mehr als 1.7 Mrd. Sprinkleranlagen weltweit sind Jobs patentierte Glasampullen inzwischen verbaut, mehr als 100 Millionen Stück liefert das norddeutsche Unternehmen jährlich aus. In jede dieser Ampullen wird ein kleines Luftbläschen eingeschlossen. Wenn eine bestimmte Temperatur erreicht ist, verdrängt eine speziell entwickelte Flüssigkeit die Luftblase wodurch die Ampulle zerberstet und den Löschvorgang startet. So sorgt ein kleines bisschen Luft und Spezialflüssigkeit aus Norddeutschland überall für mehr Sicherheit - im Empire State Building in New York, im Markusdom in Venedig und sogar auf dem offenen Meer, an und unter Deck der Queen Mary II.

Herzstück des Unternehmens ist die Innovationsabteilung. Geschäftsführender Gesellschafter Bodo Müller ist überzeugt: "Stehenbleiben bedeutet Rückschritt." In den letzten 50 Jahren hat der Weltmarktführer seine Thermo Bulbs stetig weiterentwickelt - so konnte vor einigen Jahren auch die Idee für den geräteintegrierten Brandschutz entstehen. Mini-Feuerlöscheinheiten wie E-Bulb und AMFE werden direkt in elektronische Geräte oder Schaltschränke verbaut, erkennen den Brand am Entstehungsort und löschen diesen automatisch, noch bevor er sich ausbreiten kann. "Wir nennen die E-Bulb auch den kleinsten Feuerlöscher der Welt", erzählt Produktmanager Markus Fiebig. In der kleinsten Variante ist er gerade mal zwei Zentimeter groß. Eine revolutionäre Technologie, die schon jetzt in Medizin- und Medientechnik zum Einsatz kommt und zukünftig auch Haushaltsgeräte sicherer machen könnte.

Bodo Müller ist stolz auf die Erfolgsgeschichte des Familienunternehmens: "Ohne unser Team und das Vertrauen unserer Kunden wäre das alles nicht möglich gewesen." 150 Mitarbeitende arbeiten inzwischen an zwei unabhängigen Standorten, um eine höchstmögliche Lieferzuverlässigkeit zu garantieren. Ganz nach dem Firmenmotto: Einfach. Mehr. Sicherheit.

Das Unternehmen wird das 50. Jubiläum im kommenden Jahr mit einer großen Veranstaltung begehen.

Über die JOB-Gruppe

Die JOB-Gruppe mit Sitz in Ahrensburg bei Hamburg entwickelt, produziert und vertreibt thermisch auslösende Glasampullen für automatische Sprinkler, die mittlerweile zum Standard in der Sprinklerindustrie geworden sind. Dazu kommen neue, auf die Minderung von Schäden ausgerichtete Löschkonzepte, um Brände bereits in der Entstehungsphase zu erkennen und gezielt löschen zu können.

Das Familienunternehmen ist u.a. Weltmarktführer in der Forschung, Entwicklung und Produktion von wärmeempfindlichen Thermo Bulbs (Glasfässchen) für die Sprinklerindustrie und andere Branchen. Seit nunmehr 50 Jahren arbeiten mittlerweile rund 150 Mitarbeiter an stetiger Innovation und der Implementierung neuer Technologien. Der hohe technische Standard wird durch die eigene Produktion von gezogenen Glasrohren mit hoher Flexibilität ergänzt, weshalb die JOB-Gruppe für jeden Kunden Produkte individualisieren kann. 100 % Made in Germany.

Der Name des Unternehmens geht auf die von Eduard Job 1971 gegründete JOB Unternehmung zurück und wird von seinem Sohn Christopher Job und Bodo Müller weitergeführt.

