Mitteldeutsche Zeitung zu Lebensmittelpreisen

Halle/MZ (ots) - Die Zahl der Geimpften in der Gesundheitsbranche in Sachsen-Anhalt ist höher als bislang vermutet. Das zeigt eine erste Auswertung des elektronischen Meldeportals durch das Landesgesundheitsministerium, über die die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung berichtet. 8.139 Personen wurden Stand Donnerstag als ungeimpft gemeldet, wie eine ...

mehr