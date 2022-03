Mitteldeutsche Zeitung

Politik/Sachsen-Anhalt/Impfpflicht

Impfquote in Sachsen-Anhalt unerwartet hoch

Halle/MZ (ots)

Die Zahl der Geimpften in der Gesundheitsbranche in Sachsen-Anhalt ist höher als bislang vermutet. Das zeigt eine erste Auswertung des elektronischen Meldeportals durch das Landesgesundheitsministerium, über die die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung berichtet. 8.139 Personen wurden Stand Donnerstag als ungeimpft gemeldet, wie eine Sprecherin auf MZ-Anfrage mitteilte. Das Ministerium gehe davon aus, dass der Anteil der gemeldeten Ungeimpften "bei rund fünf Prozent liegt".

Insgesamt 2.154 Arbeitgeber haben sich über das Meldeportal registriert. Die vorliegenden Zahlen würden nun noch mit den Daten der Gesundheitsämter abgeglichen, hieß es aus dem Gesundheitsministerium. Dadurch könne man Doppelmeldungen entfernen.

Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) sieht in der hohen Impfquote einen Erfolg: "Die deutliche Mehrheit der Beschäftigten im Gesundheitswesen ist sich ihrer hohen Verantwortung bewusst, die sie für die Gesundheit der ihnen anvertrauten Menschen hat", sagte sie der MZ. "Sämtliche Befürchtungen, die an uns herangetragen wurden, dass die Pflegeeinrichtungen mit dieser Impfpflicht plötzlich ohne Personal sind, haben sich nicht bestätigt."

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell