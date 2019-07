Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung: zu CO2-Abgabe

Halle (ots)

Will man die Klimaziele für 2030 erreichen, kommt es an einem Umbau in Industrie, Verkehr, Wohnungsbau und in der Landwirtschaft nicht vorbei. Der Eifer, mit dem jetzt in der Regierung, aber auch bei Grünen und Liberalen nach einer CO2-Bepreisung gesucht wird, nährt einen unguten Verdacht: Die CO2-Steuer könnte einigen Politikern als Ersatz für Klimaschutzmaßnahmen dienen - als Ablasshandel für Klimasünder. Dieses Instrument kann bloß eine Ergänzung sein.

