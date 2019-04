Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung: zur Ukraine

Halle (ots)

Die Wahl Selenskyjs ist bemerkenswert, weil sie beides zugleich ist: Ausdruck demokratischer Reifung in der noch jungen Republik und Indiz einer fortschreitenden inhaltlichen Entleerung von Politik. Die gute Nachricht ist: Trotz des Krieges und der Armut in ihrem Land beweisen die Ukrainer ihre Fähigkeit zum friedlichen Machtwechsel. Das ist das Verdienst der Wähler, die in Scharen zur Wahl gegangen sind. Mit dem Eingeständnis seiner Niederlage und dem Angebot zur Zusammenarbeit hat auch Präsident Petro Poroschenko seinen Anteil am geordneten Übergang. Andererseits irritiert der Wahlsieg Selenskyjs, weil er Demokratie zum Spektakel stutzt.

