Bald ist Valentinstag: Wo in Deutschland werden die meisten Blumen verschenkt?

+++ Hauptstadt der Kavaliere: München +++ Bremen ist Schlusslicht +++ Lieblingsstrauß enthält Rosen, Tulpen und Anemonen +++

Am 14. Februar ist Valentinstag! Weltweit sind Blumen am Tag der Liebenden das beliebteste Geschenk. Aber wo in Deutschland werden zum Valentinstag am meisten Blumen verschenkt? Wo die wenigsten? Und wie sieht der Lieblingsblumenstrauß der Deutschen zu diesem Anlass aus? Fleurop, die Nummer Eins der Blumenversender, muss es wissen und hat einen Blick in die Datenbank geworfen: Am Valentinstag im vergangenen Jahr wurde allein in den Hauptstädten der 16 Bundesländer ca. alle 5 Sekunden ein Fleurop-Blumenstrauß mit persönlicher Liebesbotschaft an seinen Empfänger überreicht.

Es gibt jedoch regionale Unterschiede: Die Münchner lieben den Valentinstag. In keiner anderen deutschen Hauptstadt wurden am 14. Februar 2018 mehr Blumen verschenkt, insgesamt waren es heruntergebrochen auf die Zahl der jeweiligen Einwohner mehr als drei Mal so viele Sträuße wie in Bremen. Die Hansestadt an der Weser war zum Valentinstag 2018 das Schlusslicht in Sachen Liebesblumen. Viele Valentinstag-Fans leben aber auch in Stuttgart, Hamburg, Potsdam und Düsseldorf. Die Liebesmuffel hingegen kommen neben Bremen aus Hannover und Saarbrücken. Im Mittelfeld rangieren die Hauptstädte Wiesbaden, Magdeburg, Erfurt und Dresden.

Auffällig: Der Valentinstag wird überall gefeiert. Es gibt kein wirkliches Nord-Süd- oder West-Ost-Gefälle. Zudem gibt es wenig Fernbeziehungen: Ein Großteil der Besteller und Empfänger haben dieselbe Postleitzahl. Der mit großem Abstand meistverkaufte Strauß heißt "Für immer Liebe". Ein rund gebundener Strauß in Rot-Pink mit Akzenten in Weiß, mit Tulpen, Rosen, Anemonen und Blüten der Saison, unterlegt mit etwas Beiwerk. Fast 20 Prozent aller Besteller wählten diese Kreation aus dem mehr als 100 Produkte umfassenden Fleurop-Sortiment für ihr Herzblatt aus.

Weitere spannende und kuriose Fakten zum Valentinstag finden Sie übrigens auf: https://www.fleurop.de/valentinstag-2019/

Über Fleurop:

Die Fleurop AG hat ihren Sitz in Berlin. Die über 100-jährige Firmengeschichte ist beeindruckend. Im Jahr 1908 hatte der Berliner Florist Max Hübner eine geniale Idee: Nicht die Blumen sollten auf die Reise gehen, sondern Aufträge an zuverlässige Blumenfachgeschäfte vor Ort - die Fleurop-Idee war geboren. Heute bilden rund 50.000 Partnerfloristen in 150 Ländern der Erde das globale Fleurop-Netz. Jeder Fleurop-Gruß wird ausschließlich von professionellen Floristen in Handarbeit gefertigt und persönlich an den Empfänger überreicht. Weltweit überbringen die Fleurop-Partner jedes Jahr über 25 Millionen Fleurop-Grüße. www.fleurop.de.

