Tele 5

Das Klima geht uns ALLE an!

München, Deutschland (ots)

Deshalb ruft TELE 5 nach mehr Engagement in Sachen Klimawandel und sensibilisiert für den globalen Klimastreik-Tag von "Fridays for Future" am Freitag, den 20. September.

Mit einem klimaneutral produzierten Spot wird ab Donnerstag im laufenden Programm für die "Fridays for Future"-Bewegung mobilisiert. In jedem zweiten Trailerblock wird der Privatsender seinen OnAir-Clip platzieren.

Kai Blasberg, TELE 5-Chef: "Am Freitag werden weltweit Menschen auf die Straße gehen und gegen die anhaltende Klimazerstörung protestieren. Wir als Fernsehsender haben hier eine ganz besondere Rolle und können unsere Zuschauer gleich auf ihren Sofas motivieren, sich selbst in die Pflicht zu nehmen und aktiv zu beteiligen, denn jeder Einzelne steht hier in der Verantwortung".

TELE 5 sagt: #AlleFürsKlima Mitmachen beim Klimastreik! Freitag. 20. September 2019.

