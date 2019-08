sporttotal.tv

sporttotal und Hyundai verlängern Partnerschaft

- Hyundai unterstützt internationale Expansion - Unternehmen präsentiert weiterhin das "AMATOR" - Hyundai Amateur Cup auch im zweiten Jahr erfolgreich

Hyundai bleibt Mobilitätspartner einer der größten Multi-Sports-Streaming-Plattformen: sporttotal. Die sporttotal.tv gmbh, eine einhundertprozentige Tochter der SPORTTOTAL AG, und die Hyundai Motor Deutschland GmbH haben ihren Sponsoringvertrag vorzeitig bis Ende Juni 2021 verlängert. Zunächst hatten die Partner eine Laufzeit bis Mitte 2020 vereinbart. Hyundai ist bereits seit August 2017 Partner von sporttotal und präsentiert das "AMATOR" der Woche, des Monats und des Jahres - ein bei den Fußballfans sehr beliebtes Format mit hoher Reichweite. Darüber hinaus kürt Hyundai seit 2018 mit sporttotal beim Hyundai Amateur Cup Deutschlands beste Kleinfeldhelden. So auch 2019 wieder: wobei das große Finale am 27. Juli auf dem Trainingsgelände von Hertha BSC ausgetragen wurde.

Sieger der großen Deutschland-Tour ist der FC Eilenburg (NOFV-Oberliga Süd). Das Siegerteam darf sich nun auf eine Reise zum FC Chelsea nach London freuen - inkl. VIP-Tickets für das Spiel gegen Champions-League Sieger FC Liverpool. Insbesondere die Hyundai-Händler vor Ort werden in das umfassende Sponsoringkonzept von sporttotal integriert. Darüber hinaus haben Hyundai-Händler die Möglichkeit, ihrem Heimatverein einen bevorzugten Zugang zu den begehrten sporttotal-Kameras zu gewähren. So auch bereits beim FC Eilenburg geschehen, dessen Heimspiele nun Dank des Autohauses Damm live gestreamt werden. Till Wartenberg, Direktor Marketing und Presse bei Hyundai Deutschland: "Wir sind überall im Fußball zu Hause: vom Amateur mit sporttotal über die europäischen Profivereine AS Rom, Atlético Madrid, Hertha BSC, dem FC Chelsea und Olympique Lyon sowie als Automobilpartner der FIFA. Wir haben mit unserem Partner in den vergangenen Jahren sehr gute Erfahrungen gemacht und die internationale Expansionsstrategie von sporttotal passt perfekt zu unserem paneuropäischen Ansatz. Und nicht zuletzt hat sich der Fokus auf die Händlerintegration und Sponsoringaktivierung absolut bewährt." Peter Lauterbach, CEO der SPORTTOTAL AG: "Wir sind stolz, dass uns unser größter Partner aktiv bei unserer Expansionsstrategie unterstützt und bereits vorzeitig die Partnerschaft verlängert."

Erfolgsgeschichte Hyundai Amateur Cup

"Mit sporttotal und dem Hyundai Amateur Cup wollen wir die Stars von nebenan ins Rampenlicht bringen. Wir haben gerade die zweite Runde der Turnierserie erfolgreich beendet und können bereits jetzt ein sehr positives Fazit ziehen", so Annette Feyh, die bei Hyundai den Bereich Brand Experience/Sport Marketing leitet.

Uwe Müller, Head of Sponsoring & Partner Relations bei sporttotal: "Wir freuen uns sehr über die Verlängerung, denn die Marken Hyundai und sporttotal passen einfach sehr gut zusammen. Beide Unternehmen sind Innovationstreiber und legen großen Wert auf eine nachhaltige Sponsoringaktivierung. Die sehr enge, gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Hyundai Team macht nicht nur viel Spaß, sondern bringt auch neue Erfolgsgeschichten hervor. Die vorzeitige Verlängerung gibt uns nun auch für weitere interessante Aktivierungsideen die finale Planungssicherheit."

Über sporttotal

Die sporttotal.tv gmbh ist eine einhundertprozentige Tochter der Kölner SPORTTOTAL AG und Anbieter einer der größten Multi-Sports-Streaming-Plattformen Deutschlands: sporttotal. Das Unternehmen stattet Fußballvereine von der vierthöchsten Spielklasse abwärts sowie Sportvereine der Sportarten Volleyball, Hockey, Basketball, Futsal, Amercian Football und Eishockey mit einer speziellen Kameratechnologie aus, die es erlaubt, Spiele in hoher Qualität vollautomatisch zu übertragen. Mittlerweile hat sporttotal über 570 Kamerasysteme bei Vereinen aus 23 Verbänden installiert und über 9.500 Spiele gestreamt. sporttotal wird von namhaften Partnern unterstützt: Allianz Deutschland und Telekom Deutschland sind Gründungspartner, FUSSBALL.DE ist Kooperationspartner, BILD ist Medienpartner, FUMS ist Presenter und Hyundai ist offizieller Partner der Plattform.

