Santander Consumer Bank AG

Digitalisierung für Alle: Santander bietet Eltern eine 0% Finanzierung für das iPad im Unterricht

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach (ots)

2019 soll die Digitalisierung an Schulen mit Hochdruck vorangetrieben werden. Dennoch reichen die Gelder oft nicht für alle nötigen Maßnahmen. Zum Beispiel zur Beschaffung geeigneter Hardware für die Schülerinnen und Schüler. Die Santander Consumer Bank AG bietet nun als Finanzierungspartner autorisierter Apple Partner (Apple Solution Experts Bildung) einen Weg, um Schulen schnell und einfach mit Tablets für den Unterricht auszustatten - mit einem 0% Ratenkauf für Eltern.

Der digitale Wandel ist in vollem Gange - auch auf dem Arbeitsmarkt. 90% aller Berufe setzen künftig digitale Kompetenzen voraus. Umso wichtiger ist es, dass junge Menschen schon früh lernen, souverän mit digitalen Medien umzugehen. Hier sind vor allem die Schulen gefragt. Denn qualifizierte Medienbildung und digitales Lernen für alle Schüler schaffen Chancengleichheit in einer digitalen Welt.

Trotz Digitalpakt fehlen Gelder

Durch den in diesem Jahr von der Bundesregierung verabschiedeten "Digitalpakt Schule" stehen den Bildungseinrichtungen insgesamt fünf Milliarden Euro zur Verfügung - umgerechnet sind das ca. 500 Euro pro Schulkind. Genug, um eine grundlegende Infrastruktur für digitales Lernen zu schaffen und Lehrer für den digitalen Unterricht zu qualifizieren. Zu wenig jedoch, um jeden Schüler mit der entsprechenden Hardware, wie zum Beispiel einem Tablet, auszustatten. Immer mehr Schulen setzen deshalb bei der Anschaffung der benötigten Geräte auf die finanzielle Unterstützung der Eltern. Doch ein schultaugliches Tablet kostet mehrere hundert Euro. Das kann sich nicht jede Familie leisten.

Santander und Apple bieten gemeinsame Lösung

Eine Lösung bietet Santander in Zusammenarbeit mit den Apple Solution Experts Bildung, den von Apple in Deutschland autorisierten Händlerpartnern. Das Angebot setzt auf digitalen Unterricht mit dem iPad. Jedes Schulkind erhält sein eigenes Gerät mit einer speziellen Software, die eigens für den Schulunterricht entwickelt wurde. Mit dem Santander Ratenkauf haben Eltern die Möglichkeit, dieses iPad einfach selbst zu finanzieren - mit 0% Zinsen und 3 bis 36 Monaten Laufzeit. So sind monatliche Raten von unter 15 Euro möglich. Damit möchte Santander zu mehr Chancengleichheit in einer digitalisierten Zukunft beitragen. Denn die 0% Finanzierung macht den digitalen Unterricht auch einkommensschwächeren Familien zugänglich.

Digitaler Unterricht mit den Apple Solution Experts Bildung

Der Unterricht mit dem eigenen iPad für jeden Schüler bietet viele Vorteile: Das Gerät ist so intuitiv, dass es selbst Schulanfänger bedienen können. Auch für Schüler mit Hör- oder Sehbehinderung ist das Gerät dank entsprechender Hilfsfunktionen im Unterricht nutzbar. Die leistungsstarke Hardware bietet zahllose Möglichkeiten, den Unterricht kreativer und anschaulicher zu gestalten. Dabei ist das iPad kaum größer als ein Schulheft, ersetzt aber etliche schwere Unterrichtsmaterialien. Das schafft Platz in der Schultasche und entlastet die Schüler.

Über 1.000 Bildungs-Apps stehen zur Verfügung - von Lesehilfen für die Erstklässler bis zur Algebra-App für die Oberstufe. Mit den Projekthandbüchern bietet Apple zudem eigene Inhalte. Hier lernen die Schüler, durch Zeichnungen, Fotografien, Musik und Videos eigene Ideen zu entwickeln. Die Lehrer behalten dabei immer den Überblick und können mit ihrem Tablet problemlos neue Unterrichtsinhalte vorbereiten und verteilen.

Einfache Finanzierung mit dem Santander Ratenkauf

Interessiert sich eine Schule für den Einsatz von iPad Geräten im Unterricht, wird das digitale Lernkonzept durch einen zertifizierten Apple Partner (Apple Solution Experts Bildung) auf einem Elternabend vorgestellt. Auch die Möglichkeit der Elternfinanzierung wird hier erklärt. Eltern und Klassenleitung entscheiden dann gemeinsam, ob das digitale Bildungs-Programm für die Klasse in Frage kommt. Sind sich alle einig, können die Eltern das iPad anschließend über die Onlineplattform des Händlers bestellen und den Santander Ratenkauf als Zahlungsoption auswählen. Die Finanzierung wird in wenigen Schritten online abgeschlossen. Sobald alle Eltern der Klasse ihre Bestellung erfolgreich abgeschlossen haben, wird das iPad inklusive Schutzhülle und Versicherung ausgeliefert.

Eltern oder Schulen, die sich für das Konzept interessieren, können sich beispielsweise an die Gesellschaft für digitale Bildung wenden. Entweder per E-Mail (hallo@gfdb.de), oder telefonisch (040 734 486 1550). Weitere Informationen erhalten Sie auch unter www.gfdb.de.

Ein Beitrag für eine bessere Zukunft

Santander setzt sich nicht nur an dieser Stelle für bessere Bildungschancen ein. Die Bank engagiert sich seit vielen Jahren finanziell auch für Studierende und Universitäten. Über Zeitungspatenschaften fördert Santander darüber hinaus die finanzielle Bildung in Schulen. Als Finanzierungspartner der Apple Solution Experts Bildung-möchte die Bank nun einen Beitrag zum digitalen Wandel in den Schulen leisten. Denn der Santander Ratenkauf bietet Eltern eine einfache Finanzierung und erleichtert so allen Schülern den Zugang zu digitaler Bildung. Ganz im Sinne der Santander Unternehmensvision, zum Erfolg von Menschen und Unternehmen beizutragen und etwas an die Gesellschaft zurückzugeben.

Mehr Informationen finden Sie unter: https://presse.santander.de

Pressekontakt:

Eva Eisemann

Communications

02161 690-9041

eva.eisemann@santander.de

Original-Content von: Santander Consumer Bank AG, übermittelt durch news aktuell