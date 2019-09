Tele 5

TELE 5 feiert Freitag, den 13. wie es sich gehört - mit 7 Teilen "Freitag, der 13."

Oliver Kalkofe und Peter Rütten feiern mit

München, Deutschland (ots)

Und zwar nicht nur an dem besagten Unglückstag, sondern eine ganze Woche lang - TELE 5 wird ab Freitag, dem 13. jede Nacht einen Teil der kultigen Slasherfilm-Reihe zeigen, in welcher der mit Eishockey-Maske und Machete ausgestattete Serienkiller Jason Voorhees das Schrecken lehrt. Doch einfach mit dem ersten Film starten kann jeder und ist unter alteingesessenen Gruselfans auch schon längst ein oft gesehener Klassiker, daher wird die Horror-Woche auf TELE 5 stattdessen mit dem zweiten Teil eröffnet - ganz nach dem Motto "Jason kehrt zurück"!

Für alle, denen die Grundhandlung noch fremd oder in Vergessenheit geraten ist, erklären unsere TELE 5-Filmexperten Oliver Kalkofe und Peter Rütten im Video unten, warum das absolut kein Problem ist.

In der Nacht von Freitag, den 13. auf Samstag, den 14. macht "Freitag, der 13. - Jason kehrt zurück" den Anfang, dann heißt es in der Folgenacht "Und wieder ist Freitag, der 13.". Blutrünstig geht es weiter mit "Freitag, der 13 - Das letzte Kapitel" und "Freitag, der 13. - Ein neuer Anfang." Wie alle bekannten Filmkiller lässt sich der mordlustige Psychopath jedoch nicht so einfach von der Bildfläche vertreiben, sodass darauf noch "Freitag, der 13. - Jason lebt", "Freitag, der 13. - Jason im Blutrausch" und "Freitag, der 13. - Todesfalle Manhattan" gezeigt werden.

Hier spoilern Oliver Kalkofe und Peter Rütten: https://www.tele5.de/media/freitag-der-13-reihe/

Das komplette Line-Up der Filme, die TELE 5 immer nachts zeigt:

Freitag, 13. September: 00:40 Uhr: "Freitag, der 13. - Jason kehrt zurück" Samstag, 14. September: 00:35 Uhr: "Und wieder ist Freitag der 13." Sonntag, 15. September: 23:55 Uhr: "Freitag, der 13. Teil 4 - Das letzte Kapitel"

Montag, 16. September: 00:00 Uhr: "Freitag, der 13. Teil 5 - Ein neuer Anfang" Dienstag, 17. September: 23:50 Uhr: "Freitag, der 13. Teil 6 - Jason lebt" Mittwoch, 18. September: 00:00 Uhr: "Freitag, der 13. Teil 7 - Jason im Blutrausch" Donnerstag, 19. September: 23:35 Uhr: "Freitag, der 13. - Todesfalle Manhattan"

