Das Glück wohnt jetzt in Übach-Palenberg: Postcode Lotterie verteilt zwei Millionen Euro an Gewinnergruppe

Düsseldorf/Übach-Palenberg (ots)

Überraschung, Jubel und Freudentränen - dieser Samstag wird den Bewohner*innen von Übach-Palenberg im Kreis Heinsberg lange in Erinnerung bleiben. Gleich 776 Gewinner*innen dürfen sich über den Juli-Monatsgewinn der Deutschen Postcode Lotterie in Höhe von zwei Millionen Euro freuen. Besonders groß ist die Freude bei vier Nachbar*innen: Dank ihres gezogenen Postcodes 52531 CC gewinnen sie zusammen eine Million Euro. Und auch der gute Zweck gewinnt immer mit, denn dank aller Teilnehmer*innen in Nordrhein-Westfalen konnte die Soziallotterie in dem Bundesland bereits 1.275 soziale und grüne Projekte mit über 66 Millionen Euro fördern. Darunter auch die bundesweit tätige Hacker School, die am Samstag einen Förderscheck in Höhe von 500.000 Euro erhielt.

Was für ein Tag in Übach-Palenberg! Zusammen mit dem Team der Deutschen Postcode Lotterie überraschte Glücksbotin Julia Krüger 776 Gewinner*innen mit dem Juli-Monatsgewinn in Höhe von insgesamt zwei Millionen Euro. Besonders groß war die Überraschung bei vier Nachbar*innen, die dank ihres gezogenen Postcodes 52531 CC über die unglaubliche Summe von einer Million Euro jubeln durften. Einer der vier Postcode-Gewinner*innen ist Tim*, der gleich mit zwei Losen teilnimmt.

"Das ist krass, das ist so eine stolze Summe!" Tim kann es nicht glauben, als er seinen goldenen Scheck in Höhe von 285.714 Euro in den Händen hält. "Das bedeutet Veränderung für mich - vor allem, einfach sorgloser durchs Leben gehen zu können. Einfach mal eine Auszeit nehmen, weg sein und eine Weltreise machen. Ich wollte zum Beispiel schon immer durch Amerika reisen."

Neben Tim wurden auch Dirk* und Roland* von der Lotterie-Glücksbotin Julia Krüger persönlich überrascht und freuten sich jeweils über 142.857 Euro. Dass das Lotterie-Glück so schnell wahr wird, kann Roland kaum glauben: Erst seit Februar dieses Jahres hat er ein Los bei der Deutschen Postcode Lotterie, und bereits sechs Monate später ist er stolzer Postcode-Gewinner. Für Roland kann damit der Sommerurlaub beginnen: "Eigentlich geht es nach Berlin und Polen, aber meine Tochter wollte schon immer mal nach Bora Bora - dieses Traumreiseziel erscheint jetzt definitiv realistischer. Und der Führerschein für sie ist jetzt auch drin", erzählt er mit einem Augenzwinkern. Zusammen mit Postcode-Gewinnerin Larissa*, die dank ihrer drei Lotterie-Lose unglaubliche 428.571 Euro gewonnen hat, teilen sich die vier Glückspilze eine Million Euro.

Mit ihnen freuten sich 772 weitere Glückspilze in der Postleitzahl 52531.Sie teilen sich mit ihren insgesamt 1.016 Losen ebenfalls eine Million Euro, was 984 Euro pro Los entspricht.Da einige unter ihnen nicht nur ein Lotterie-Los, sondern zwei oder gar drei besitzen, gewinnen sie auch die doppelte bzw. dreifache Summe. 144 Gewinner*innen dürfen sich somit über 1.968 Euro freuen, 50 über 2.952 Euro.

Zu den Gewinner*innen mit doppeltem Losglück zählt auch das frisch vermählte Ehepaar Ben* und Marion* aus Übach-Palenberg: Direkt auf ihrer Hochzeitsfeier wurden sie von Glücksbotin Julia Krüger mit dem goldenen Umschlag überrascht und konnten nicht nur den Start ins Eheleben, sondern auch ihren Lotteriegewinn feiern. "Davon können wir ja eine Hochzeitsreise machen, die haben wir noch nicht geplant", freut sich die Braut. Ein unvergesslicher Beginn ihres gemeinsamen Lebenswegs.

Postcode-Party in Übach-Palenberg

Um den Monatsgewinn gebührend zu feiern, trafen sich alle Gewinner*innen am Samstagnachmittag zur großen Scheck-Überraschung im Stadion Übachtal. Zusammen mit ihren Nachbar*innen, Angehörigen und Freunden feierten alle zusammen den Lotterie-Monatsgewinn. Auch Bürgermeister Oliver Walther ließ es sich nicht nehmen, den Gewinner*innen vor Ort zu gratulieren.

Überraschung für den guten Zweck

Beim Gewinnerfest wurden nicht nur die Glückspilze gefeiert - auch die bundesweit tätige Hacker School erhielt einen Scheck für eine projektungebundene Förderung in Höhe von 500.000 Euro. Postcode-Glücksbotin Julia Krüger überreichte den Scheck an Katharina van den Busch (Teamlead Marketing & Communications), die diesen stellvertretend für die Hacker School entgegennahm - einen langjährigen und vertrauensvollen Förderpartner der Deutschen Postcode Lotterie. Die Hacker School setzt sich dafür ein, dass Jugendliche - besonders Mädchen und benachteiligte junge Menschen - spielerisch Programmieren lernen und einen sicheren, selbstständigen Umgang mit digitalen Technologien entwickeln. Möglich wird die Unterstützung der Hacker School auch dank der Lotterie-Teilnehmer*innen in Nordrhein-Westfalen. Allein in dem Bundesland konnten bereits 1.275 soziale und grüne Projekte mit über 66 Millionen Euro gefördert werden.

Was ist der Monatsgewinn?

Einmal im Monat verlost die Deutsche Postcode Lotterie den Monatsgewinn in Höhe von insgesamt zwei Millionen Euro. Für diesen Monatsgewinn wird ein Postcode gezogen. Ein Postcode besteht aus der Postleitzahl des Wohnorts und zwei Buchstaben für ihre unmittelbare Nachbarschaft, zum Beispiel: 40477 AB. Somit gibt es mehrere Postcodes in einer Postleitzahl. Beim Monatsgewinn gewinnen alle Lose im gezogenen Postcodezusammen eine Million Euro. Eine weitere Million Euroteilen sich alle Lose mit der dazugehörigen Postleitzahl.

Nordrhein-Westfalen im Postcode-Glück

Die Teilnehmer*innen der Deutschen Postcode Lotterie in Nordrhein-Westfalen konnten sich bereits über zahlreiche Monatsgewinne freuen. Im vergangenen November jubelten im rheinischen Düsseldorf 187 Glückspilze über ihren Gewinn. Besonders laut jubelten dabei vier Nachbar*innen, die sich dank ihres gezogenen Postcodes über insgesamt 700.000 Euro freuten.

*Der Deutschen Postcode Lotterie ist der Umgang mit personenbezogenen Daten wichtig. Wir achten die Persönlichkeitsrechte unserer Gewinner*innen und veröffentlichen Namen, persönliche Informationen sowie Bilder nur nach vorheriger Einwilligung. Gewinner*innen sowie Angehörige werden mit ihren Vornamen genannt.

Über die Deutsche Postcode Lotterie

Die Deutsche Postcode Lotterie ist eine Soziallotterie, d. h. es gehen mindestens 30 Prozent aller Loseinnahmen an Projekte aus den Bereichen Chancengleichheit, sozialer Zusammenhalt sowie Natur- und Umweltschutz. So förderte die Postcode Lotterie seit ihrer Gründung 2016 in Deutschland bereits rund 6.500 soziale und grüne Projekte mit mehr als 325 Millionen Euro. Über die Auswahl der Projekte entscheidet ein Beirat unter Vorsitz von Sabine Leutheusser-Schnarrenberger und Prof. Dr. Rita Süssmuth. Weitere Informationen unter: www.postcode-lotterie.de/projekte.

Das Konzept der Postcode Lotterie ist einzigartig: Losbesitzer*innen nehmen mit ihrem "Postcode" teil. Dieser besteht aus der Postleitzahl ihres Wohnorts und zwei Buchstaben für ihre Nachbarschaft. Ein Postcode umfasst mehrere Privathaushalte, weshalb ganze Nachbarschaften zusammen gewinnen und zugleich Gutes tun. Jede Person kann maximal drei Lose à 12,50 Euro erwerben. Beim Monatsgewinn werden insgesamt zwei Millionen Euro verteilt - alle Lose mit dem gezogenen Postcode teilen sich eine Million Euro und alle übrigen Lose mit der dazugehörigen Postleitzahl ebenfalls.

Postcode Lotterien international: Zusammen stark

Die Deutsche Postcode Lotterie gehört zur Familie der internationalen Postcode Lotterien, die es bereits in fünf europäischen Ländern gibt. Im Jahr 1989 wurde in den Niederlanden die erste der Soziallotterien gegründet. Es folgten Schweden, Großbritannien, Deutschland und Norwegen. Alle Postcode Lotterien haben zusammen bereits mehr als 15 Milliarden Euro für gemeinnützige Zwecke bereitgestellt. Damit gehören sie zu den größten privaten Fördermittelgebern der Welt.

Postcode-Botschafter*innen des Glücks

Der erste Botschafter der Postcode Lotterien war Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela. Seitdem konnten die internationalen Postcode Lotterien viele bekannte Persönlichkeiten als Botschafter*innen gewinnen, darunter George Clooney, Emma Thompson, Muhammad Yunus, Rafael Nadal, Nadia Murad, Katarina Witt, Toni Kroos, Kai Pflaume, Michael Patrick Kelly und Peter Maffay.

