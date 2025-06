Deutsche Postcode Lotterie

Riesenjubel in Rosche: Katarina Witt überrascht Deutschlands glücklichstes Dorf mit 2 Millionen Euro

Düsseldorf, Rosche (ots)

61 Gewinner*innen jubelten am Freitag im Landkreis Uelzen über den Juni-Monatsgewinn der Deutschen Postcode Lotterie in Höhe von zwei Millionen Euro. Besonderen Grund zur Freude hatte Andreas*, der dank seines gezogenen Postcodes 29571 BD von Lotterie-Botschafterin Katarina Witt persönlich mit einem 1-Million-Euro-Scheck überrascht wurde. Einen symbolischen Scheck in Höhe von einer Million Euro erhielt auch die gemeinnützige Kinderrechtsorganisation Save the Children e.V.. Dank aller Teilnehmer*innen in Niedersachsen konnte die Soziallotterie in dem Bundesland bereits 614 soziale und grüne Projekte mit über 32 Millionen Euro fördern.

An diesem sonnigen Freitag, dem 13. Juni 2025, war Rosche im niedersächsischen Landkreis Uelzen wohl Deutschlands glücklichstes Dorf. Gemeinsam mit dem Team der Deutschen Postcode Lotterie überraschte Lotterie-Botschafterin Katarina Witt dutzende Glückspilze mit insgesamt zwei Millionen Euro. Bei einem großen Fest im Handwerksmuseum in Suhlendorf trafen sich alle Monatsgewinner*innen zur großen Scheck-Überraschung bei strahlendem Sonnenschein. Gemeinsam mit Nachbar*innen, Angehörigen und Freunden feierten alle den Juni-Monatsgewinn der Soziallotterie.

Erster Monatsgewinn-Millionär der Postcode Lotterie

Besonderen Grund zur Freude hatte Andreas. Der 58-Jährige staunte nicht schlecht, als bereits ein paar Stunden vor dem großen Gewinnerfest Lotterie-Botschafterin Katarina Witt und das Team der Postcode Lotterie mit Blumenstrauß und goldenem Umschlag vor seiner Tür stand. "Das ist doch nicht euer Ernst!", war seine erste Reaktion, als er den Scheck zog - und realisierte, dass er dank seines gezogenen Postcodes 29571 BD nun der erste Monatsgewinn-Millionär in der Geschichte der Soziallotterie ist.

Andreas liegt der Tierschutz am Herzen

"Das müssen wir jetzt erstmal sacken lassen", fügte der frischgebackene Millionär hinzu. Gemeinsam mit seiner Frau Sandra* will sich der Hundezüchter nun ganz in Ruhe überlegen, was man mit dem vielen Geld anstellen könnte. Da sie wegen ihrer Tiere und ihrer vier Kinder laut Sandra "noch nie im Urlaub waren", planen sie nun "erstmal eine schöne Reise". Das Lotterie-Los hatte sich Andreas aber vor rund sieben Jahren auch gekauft, weil mindestens 30 Prozent an den guten Zweck gehen. Und da liegt dem sympathischen Niedersachsen natürlich vor allem der Tierschutz am Herzen.

Zwei Millionen Euro für 61 Glückspilze

Zusammen mit Andreas jubelten am Freitagnachmittag 60 weitere Gewinner*innen in der Postleitzahl 29571. Sie teilen sich mit ihren insgesamt 79 Losen ebenfalls eine Million Euro, was 12.658 Euro pro Los entspricht. Da einige unter ihnen nicht nur ein Lotterie-Los, sondern zwei oder gar drei besitzen, gewinnen sie auch die doppelte bzw. dreifache Summe. 13 Gewinner*innen dürfen sich somit über 25.316 Euro freuen, 3 über 37.974 Euro.

Save the Children e.V. erhält eine Million Euro

Beim Gewinnerfest am Freitagnachmittag durften sich nicht nur die Gewinner*innen freuen. Auch der Förderpartner Save the Children e.V. erhielt einen symbolischen Scheck in Höhe von einer Million Euro. "Vielen Dank!", sagte Liza Jost von der Kinderrechtsorganisation. "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit der Postcode Lotterie und werden das Geld zum Wohl der Kinder einsetzen." Möglich wird die Unterstützung für Save the Children e.V. auch dank der Lotterie-Teilnehmer*innen in Niedersachsen. Allein in dem Bundesland konnten bereits 614 soziale und grüne Projekte mit über 32 Millionen Euro gefördert werden.

Was ist der Monatsgewinn?

Einmal im Monat verlost die Deutsche Postcode Lotterie den Monatsgewinn in Höhe von insgesamt zwei Millionen Euro. Für diesen Monatsgewinn wird ein Postcode gezogen. Ein Postcode besteht aus der Postleitzahl des Wohnorts und zwei Buchstaben für ihre unmittelbare Nachbarschaft, zum Beispiel: 40477 AB. Somit gibt es mehrere Postcodes in einer Postleitzahl. Beim Monatsgewinn gewinnen alle Lose im gezogenen Postcodezusammen eine Million Euro. Eine weitere Million Euroteilen sich alle Lose mit der dazugehörigen Postleitzahl.

Niedersachsen zum 15. Mal im Postcode-Glück

In Niedersachsen wohnen offenbar sehr viele glückliche Menschen: Die Teilnehmer*innen der Deutschen Postcode Lotterie in dem Bundesland konnten sich bereits über 14 Monatsgewinne freuen. Vor gerade einmal zwei Monaten jubelte beispielsweise eine Gewinnergruppe in Wilhelmshaven über die damalige Gesamtsumme von 1,4 Millionen Euro. Und im nur rund 30 Kilometer entfernten Bleckede feierten im Juli 2019 73 Gewinner*innen eine große Postcode-Party.

*Der Deutschen Postcode Lotterie ist der Umgang mit personenbezogenen Daten wichtig. Wir achten die Persönlichkeitsrechte unserer Gewinner*innen und veröffentlichen Namen, persönliche Informationen sowie Bilder nur nach vorheriger Einwilligung. Gewinner*innen sowie Angehörige werden mit ihren Vornamen genannt.

Über die Deutsche Postcode Lotterie

Die Deutsche Postcode Lotterie ist eine Soziallotterie, d. h. es gehen mindestens 30 Prozent aller Loseinnahmen an Projekte aus den Bereichen Chancengleichheit, sozialer Zusammenhalt sowie Natur- und Umweltschutz. So förderte die Soziallotterie seit ihrer Gründung 2016 in Deutschland bereits rund6.500 soziale und grüne Projekte mit mehr als 325 Millionen Euro. Über die Auswahl der Projekte entscheidet ein Beirat unter Vorsitz von Sabine Leutheusser-Schnarrenberger und Prof. Dr. Rita Süssmuth. Weitere Informationen gibt es hier.

Das Konzept der Postcode Lotterie ist einzigartig: Losbesitzer*innen nehmen mit ihrem "Postcode" teil. Dieser besteht aus der Postleitzahl ihres Wohnorts und zwei Buchstaben für ihre unmittelbare Nachbarschaft. Ein Postcode umfasst mehrere Privathaushalte, weshalb ganze Nachbarschaften zusammen gewinnen und zugleich Gutes tun. Jede Person kann maximal drei Lose à 12,50 Euro erwerben. Beim Monatsgewinn werden insgesamt zwei Millionen Euro verteilt - alle Lose mit dem gezogenen Postcode teilen sich eine Million Euro und alle übrigen Lose mit der dazugehörigen Postleitzahl ebenfalls.

Postcode Lotterien international: Zusammen stark

Die Deutsche Postcode Lotterie gehört zur Familie der internationalen Postcode Lotterien, die es bereits in fünf europäischen Ländern gibt. Im Jahr 1989 wurde in den Niederlanden die erste der Soziallotterien gegründet. Es folgten Schweden, Großbritannien, Deutschland und Norwegen. Alle Postcode Lotterien haben zusammen bereits mehr als 14,5 Milliarden Euro für gemeinnützige Zwecke bereitgestellt. Damit gehören sie zu den größten privaten Fördermittelgebern der Welt.

Postcode-Botschafter*innen des Glücks

Der erste Botschafter der Postcode Lotterien war Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela. Seitdem konnten die internationalen Postcode Lotterien viele bekannte Persönlichkeiten als Botschafter*innen gewinnen, darunter George Clooney, Emma Thompson, Muhammad Yunus, Rafael Nadal, Nadia Murad, Katarina Witt, Toni Kroos, Kai Pflaume, Michael Patrick Kelly und Peter Maffay.

