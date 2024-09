123MPU GbR Psychologische- und Suchtberatung Craemer

Mit 123MPU in Rekordzeit durch die MPU: Diese Merkmale zeichnen einen seriösen MPU-Berater aus

Selters

Viele Menschen können schlichtweg nicht ohne Führerschein auskommen - steht eine MPU an, ist also der Druck groß, diese beim ersten Versuch zu bestehen. Michael Craemer ist psychologischer Berater und Gründer von 123MPU und bringt seit 20 Jahren Prüflinge durch die berüchtigte Untersuchung der Führerscheinstellen. Um eine möglichst hohe Erfolgsquote und schnelle Resultate zu erzielen, setzt er auf individuelle Vorbereitung, die auf dem Ist-Zustand des Klienten aufbaut. Hier verrät er, wie Prüflinge seriöse Angebote zur MPU-Vorbereitung identifizieren.

Die Medizinisch-Psychologische Untersuchung (MPU) verzeichnet regelmäßig extrem hohe Durchfallquoten: Fast jeder zweite Teilnehmer fällt einigen Quellen zufolge durch den sogenannten "Idiotentest", der denjenigen, die bestehen, die Fahreignung attestiert. Es ist daher wenig verwunderlich, dass inzwischen unzählige Berater ihr Unwesen treiben, die eine professionelle Vorbereitung auf die berüchtigte Untersuchung versprechen - aber nicht jedes Angebot führt zum Erfolg. "Ein seriöses Auftreten ist nicht zwingend mit qualitativ hochwertiger und effektiver Beratung gleichzusetzen", warnt Michael Craemer von 123MPU. "Wer auf einen unseriösen Berater hereinfällt, verspielt viel Geld sowie die Chance, den Führerschein schnellstmöglich zurückzubekommen."

"Umso wichtiger ist es, den passenden Anbieter zu identifizieren. Dabei gibt es einige grundlegende Aspekte zu beurteilen: Ein seriöser Berater macht niemals voreilige Versprechungen, sondern behandelt jeden Fall individuell, um die Erfolgsaussichten zu maximieren", so Michael Craemer weiter. Er ist selbst psychologischer Berater und seit mehr als 20 Jahren in der MPU-Vorbereitung tätig. Als Inhaber von 123MPU führt er heute die erste und bislang einzige MPU-Beratung mit Zertifikation der Zentralstelle für Fernunterricht. Mit 123MPU setzt der Experte auf eine eigens entwickelte Profiling-Methode, um jeden Klienten bedarfsgerecht vorzubereiten. Auf diese Weise bestehen seit mehreren Jahren 98,6 Prozent von Michael Craemers Klienten die MPU in Rekordzeit. Was einen seriösen und kompetenten Berater auszeichnet, hat er im Folgenden zusammengefasst.

Seriöses Auftreten und handfeste Qualifikationen

Ein wichtiges Indiz für eine seriöse Beratung findet sich schon im Auftreten des Anbieters. "Transparenz ist in unserer Branche das A und O", betont Michael Craemer. "Verstecken sich Unternehmen oder ihre Berater hinter Pseudonymen, ist das bereits ein schlechtes Zeichen." Er rät daher dazu, zunächst online über das Angebot zu recherchieren: So sollte beispielsweise die Website des Beraters auf jeden Fall übersichtlich und informativ aufgebaut sein und eine makellose Rechtschreibung und ein detailliertes Impressum aufweisen. Ferner spricht die Präsenz von Beratern eines Unternehmens in den sozialen Medien und in Podcasts für ihre Expertise.

Zu einem seriösen Impressum gehört neben den Pflichtinformationen auch, welche Qualifikationen die einzelnen Berater besitzen und auf welche Geschichte das Unternehmen zurückblicken kann. "Eine lange Historie spricht für Erfahrung - schließlich behauptet sich ein Anbieter nicht für 20 Jahre am Markt, indem er unsaubere Arbeit leistet", merkt Michael Craemer dazu an. "Ebenso sollte jeder Berater über die relevanten Qualifikationen für seinen Fachbereich verfügen und diese auch nachweisen können."

Michael Craemer: Eine individuelle und qualifizierte Betreuung ist der Grundstein der erfolgreichen MPU-Vorbereitung!"

Auch die individuelle Betreuung ist für den Erfolg der MPU-Vorbereitung von tragender Bedeutung. "Leitet ein MPU-Berater alle Anrufe an ein anonymes Callcenter weiter, helfen die besten Experten nicht", erklärt Michael Craemer. "Es gilt nämlich, von vornherein maßgeschneidert auf die spezifischen Bedürfnisse und Hintergründe des Klienten einzugehen. Dazu muss der Berater selbst involviert sein." 123MPU zum Beispiel setzt zu diesem Zweck auf eine hauseigene Profiling-Methode, die auf Akten und Sachverhaltskenntnis basiert und durch detaillierte Analysen der Ist-Situation die Erstellung individueller Erfolgsprognosen und Vorbereitungskonzepte ermöglicht.

Insbesondere in Fällen, in denen Alkohol oder Drogen involviert sind, sind zudem oftmals Kenntnisse im Bereich der Suchtberatung vonnöten, um angemessen auf die MPU vorzubereiten. "Ein seriöser Anbieter muss in der Lage sein, alle relevanten Themenbereiche mit qualifizierten Experten abzudecken", folgert Michael Craemer. Um die Begutachtung erfolgreich abzuschließen, sollte der Anbieter zudem ein Teilnahmezertifikat ausstellen. "Ein von der Prüfstelle anerkanntes Zertifikat kann den Unterschied zwischen einer bestandenen und einer durchgefallenen MPU ausmachen", so der Experte. "Vertrauenswürdige MPU-Berater geben ihren Klienten daher etwas mit auf den Weg, das ihre Fortschritte dokumentiert und eine positive Prognose attestiert."

Nicht auf Versprechungen hereinfallen, sondern informiert entscheiden

Zuletzt sollten MPU-Anwärter auch die Versprechungen und Konditionen des Anbieters genauestens unter die Lupe nehmen. "Seriöse MPU-Berater sind immer ehrlich und transparent mit ihren Preisen, wie auch ihrer Einschätzung, ob und wann ein bestimmter Kandidat die Untersuchung bestehen kann", erklärt dazu Michael Craemer. "Letzteres schlägt sich auch in ihrer Erfolgsquote nieder." Er rät deshalb dazu, nur Anbietern zu vertrauen, die eine überwältigende Mehrheit ihrer Klienten erfolgreich durch die Untersuchung bringen und die Preise ihrer Leistungen detailliert aufschlüsseln.

Erfolgsgarantien oder Geld-zurück-Garantien hingegen sind mit Vorsicht zu genießen - sind die Versprechungen nicht realistisch, spricht dies gegen den Anbieter. Stattdessen rät Michael Craemer dazu, die Erfahrungsberichte früherer Klienten in die Entscheidung einfließen zu lassen. "Bewertungen auf Google, Trustpilot und Co. geben einen detaillierten Einblick, wie andere Klienten die Arbeit mit einem spezifischen MPU-Berater empfunden haben. Wer online seriös auftritt, Qualifikationen nachweisen kann und darüber hinaus auf Bewertungsportalen gut abschneidet, ist wahrscheinlich auch seriös", verrät Michael Craemer abschließend.

