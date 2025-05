Deutsche Postcode Lotterie

Armin Laschet wird neues Mitglied im Beirat der Deutschen Postcode Lotterie

Jurist und Journalist, Rheinländer und Herzenseuropäer, ehemaliger Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und Außenpolitiker im Bundestag: Armin Laschet gehört zu den bekanntesten und profiliertesten Politikern in Deutschland. Mit seiner Erfahrung und Expertise bereichert er seit diesem Jahr den Beirat der Deutschen Postcode Lotterie. Das unabhängige Gremium der großen deutschen Soziallotterie entscheidet über die Vergabe der Fördermittel an gemeinnützige Organisationen - seit ihrer Gründung 2016 konnten so bereits mehr als 325 Millionen Euro für soziale und ökologische Projekte bereitgestellt werden.

Mit seinem Engagement im unabhängigen Beirat der Deutschen Postcode Lotterie trifft Laschet auf politische Weggefährtinnen: Beiratsvorsitzende ist die ehemalige Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, Ehrenpräsidentin des Gremiums ist Prof. Dr. Rita Süssmuth, frühere Präsidentin des Deutschen Bundestags sowie Bundesfamilienministerin. Als Mitglied des siebenköpfigen Beirats der Deutschen Postcode Lotterie wird Laschet zweimal im Jahr über die Vergabe der Fördermittel an gemeinnützige Organisationen entscheiden.

"Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe als Beiratsmitglied der Deutschen Postcode Lotterie und habe mich hierzu vorab mit Rita Süssmuth und Sabine Leutheusser Schnarrenberger ausgetauscht. Sie haben mir so viel Positives berichtet - von der erfreulichen Entwicklung der Soziallotterie in den vergangenen Jahren, aber auch von der konstruktiven Zusammenarbeit mit den Beiratsmitgliedern", sagt Armin Laschet. "Das Konzept der Deutschen Postcode Lotterie ist einfach und wirkungsvoll zugleich: Es stärkt Gemeinschaft und Zivilgesellschaft."

Ein starkes soziales und politisches Engagement - das sind wichtige Leitlinien von Armin Laschet. Er war 2005 Deutschlands erster Integrationsminister und hat sich für Menschen mit einer Einwanderungsbiographie eingesetzt. Der gebürtige Aachener hat die politischen Geschicke auf Landes-, Bundes- und Europa-Ebene in den vergangenen Jahren maßgeblich mitgeprägt. So war er unter anderem von 2017 bis 2021 Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und 2021 Kanzlerkandidat von CDU und CSU. Er ist Mitglied des 21. Deutschen Bundestags sowie Vizepräsident der Parlamentarischen Versammlung des Europarates. Zudem engagiert sich der überzeugte Rheinländer und "Herzenseuropäer" im Direktorium des Internationalen Karlspreises und im Präsidium der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen.

"Aufgrund seiner jahrzehntelangen Berufserfahrung vereint Armin Laschet Kompetenz, Weitblick und tiefgreifende Kenntnisse für die politischen und gesellschaftlichen Zusammenhänge in unserem Land. Dieses Verständnis für die Bedürfnisse und Herausforderungen der Menschen in diesen Zeiten passen wunderbar zu uns", sagt die Beiratsvorsitzende Sabine Leutheusser-Schnarrenberger. "Ich freue mich schon sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm. Der gesamte Beirat ist unglaublich froh, dass wir dank unserer zahlreichen Teilnehmenden allein im vergangenen Jahr soziale und ökologisch nachhaltige Projekte mit rund 83 Millionen Euro unterstützen konnten. Es ist so wichtig, in diesen Zeiten der starken Veränderungen den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft zu stärken."

Friederike Behrends, Vorsitzende der Geschäftsführung, ergänzt: "Wir freuen uns sehr, dass Armin Laschet zusammen mit unseren Beiratsmitgliedern diese verantwortungsvolle Aufgabe übernimmt. Mit den zahlreichen Fördermitteln, die wir jedes Jahr an gemeinnützige Organisationen weiterreichen dürfen, können diese wirklich etwas verändern - und sie stärken Engagement und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Eine wichtige Verpflichtung, die wir seit 2016 mit voller Freude erfüllen. Und wir sind überzeugt: Zusammen mit unserem großartigen Team, dem Beirat, unseren Teilnehmenden und Partnern werden wir die Wirkung unserer Arbeit noch weiter steigern."

Neben Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, Prof. Dr. Rita Süssmuth und Armin Laschet gehören dem Beirat Julia Kloiber (Partnerin bei Ashoka und Gründerin von Superrr Lab), Esra Küçük (ehemals Allianz Stiftung), Prof. Dr. Christian Hof (Professor für Ökologie des Globalen Wandels an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg) sowie Peter Clever (ehemaliges Mitglied der Hauptgeschäftsführung der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände) an.

Über die Deutsche Postcode Lotterie

Die Deutsche Postcode Lotterie ist eine Soziallotterie, d. h., es gehen mindestens 30 Prozent aller Loseinnahmen an Projekte aus den Bereichen Chancengleichheit, sozialer Zusammenhalt sowie Natur- und Umweltschutz. So förderte die Postcode Lotterie seit ihrer Gründung 2016 in Deutschland bereits rund6.500 soziale und grüne Projekte mit mehr als 325 Millionen Euro. Über die Auswahl der Projekte entscheidet ein Beirat unter Vorsitz von Sabine Leutheusser-Schnarrenberger und Prof. Dr. Rita Süssmuth. Weitere Informationen unter: www.postcode-lotterie.de/projekte.

Das Konzept der Postcode Lotterie ist einzigartig: Losbesitzer*innen nehmen mit ihrem "Postcode" teil. Dieser besteht aus der Postleitzahl ihres Wohnorts und zwei automatisch vergebenen Buchstaben für ihre unmittelbare Nachbarschaft. Ein Postcode umfasst mehrere Privathaushalte, weshalb ganze Nachbarschaften zusammen gewinnen und zugleich Gutes tun. Jede Person kann maximal drei Lose à 12,50 Euro erwerben. Beim Monatsgewinn werden insgesamt 1.400.000 Euro verteilt - alle Lose mit dem gezogenen Postcode teilen sich 700.000 Euro und alle übrigen Lose mit der dazugehörigen Postleitzahl ebenfalls.

Postcode Lotterien international: Zusammen stark

Die Deutsche Postcode Lotterie gehört zur Familie der internationalen Postcode Lotterien, die es bereits in fünf europäischen Ländern gibt. Im Jahr 1989 wurde in den Niederlanden die erste der Soziallotterien gegründet. Es folgten Schweden, Großbritannien, Deutschland und Norwegen. Alle Postcode Lotterien haben zusammen bereits mehr als 14,5 Milliarden Euro für gemeinnützige Zwecke bereitgestellt. Damit gehören sie zu den größten privaten Fördermittelgebern der Welt.

Postcode-Botschafter*innen des Glücks

Der erste Botschafter der Postcode Lotterien war Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela. Seitdem konnten die internationalen Postcode Lotterien viele bekannte Persönlichkeiten als Botschafter*innen gewinnen, darunter George Clooney, Emma Thompson, Muhammad Yunus, Rafael Nadal, Nadia Murad, Katarina Witt, Toni Kroos, Kai Pflaume, Michael Patrick Kelly und Peter Maffay.

